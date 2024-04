Pullaro admitió que lo tomó "por sorpresa" el paro docente de este jueves

El gobernador Maximiliano Pullaro aseguró que lo tomó “por sorpresa” el paro docente dispuesto para la jornada de este jueves por la representación gremial en Santa Fe, en adhesión a lo resuelto por Ctera a nivel nacional. Aceptó que “vamos a evaluar” la posibilidad de alguna medida como el descuento del día, pero que la postura de la provincia es seguir adelante con la negociación, insistiendo que en que la oferta salarial (ya aceptada por el sector de la administración central) está “por encima de nuestros ingresos”.

En diálogo con el periodismo en Casa de Gobierno, el mandatario santafesino volvió a remarcar las dificultades para mejorar la propuesta paritaria más allá de lo que ya se ha hecho, porque “la plata para eso tendría que salir de otro lado; de la salud, de la seguridad. Porque la caja que tiene el gobierno provincial es una sola”.

Ante la pregunta de si el recrudecimiento del conflicto con el sector docente, y especialmente la declaración de una jornada de paro para este jueves por fuera del plan de lucha provincial, sino en adhesión a la medida nacional de Ctera, podría derivar en algún tipo de medida que hasta el momento no se ha tomado, como el descuento de la jornada, Pullaro se limitó a consignar que “lo vamos a evaluar”.

“Nosotros vamos por supuesto a volver a sentarnos a dialogar, vamos a volver a poner los números arriba de la mesa, vamos a pedir que se entienda que nosotros entendemos que hicimos un esfuerzo muy significativo. Pero muy significativo, por encima del crecimiento de los recursos en la provincia de Santa Fe, y en el entendimiento de que en el segundo semestre vamos a poder recuperar los recursos que estamos invirtiendo en este momento para saldar la paritaria con los empleados públicos”, desarrolló.

En cualquier caso, aseguró que “sinceramente yo no esperaba lo que sucedió esta semana. No lo esperaba. No sé si se cruzó un límite o no, pero no lo esperábamos. Los chicos tienen que estar a la escuela, tienen que estar aprendiendo. Y lamentablemente estos paros terminan golpeando a las clases más populares, al sector que va a la escuela pública; porque en términos generales las escuelas privadas no han parado. Golpean a los sectores más populares, entonces tenemos que comprender la magnitud de lo que estamos discutiendo”.

CON INFORMACION DE EL LITORAL.