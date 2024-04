Confirman el séptimo procesamiento de Julio De Vido

La Cámara Federal de la Ciudad de Buenos Aires procesó al ex ministro de Planificación, Julio De Vido, por presuntos sobreprecios en la construcción de un polo de producción audiovisual a través de un convenio con la Universidad de San Martín. Este es el séptimo procesamiento judicial que pesa sobre De Vido.

«Hay elementos que concretamente apuntan a la existencia de millonarios sobreprecios en las obras contratadas por la Universidad de San Martín con dinero del Planificación, en el pago de prestaciones que no se cumplieron y en diversas irregularidades que rodearon los actos cumplidos», sostuvo el voto de mayoría, replicó NA.

En 2011, el Ministerio de Planificación firmó con la Universidad de San Martín el Convenio de cooperación para la implementación del Laboratorio de Investigaciones y Desarrollo de Tecnologías y Contenidos Audiovisuales Digitales para crear el Sistema Argentino de Televisión Digital Terrestre (SATVD-T).

«El valor total de lo aprobado y contratado fue la suma de $ 330.369.253,06, mientras que su valor de mercado era $ 211.457.163,19, lo cual determina que la diferencia total en demasía o sobreprecio fue de $ 118.912.089,87 o sea, un 56,23%», sostiene la resolución.

Los jueces Martín Irurzun y Eduardo Farah revocaron el sobreseimiento que había dictado en primera instancia Julián Ercolini, en relación con la compra de equipos para producir contenidos audiovisuales digitales. El tercer integrante del tribunal, Roberto Boico, se inclinó por confirmar el fallo, tal como venía de primera instancia, es decir, con el sobreseimiento de De Vido.

En esta causa están procesados también Carlos Ruta, ex rector de la universidad; el ex secretario del Consejo Asesor, Luis Alberto Vitullo; Raúl Eugenio Pieroni, director de obra; Carlos Schwerdtfeger, ex secretario general de la universidad; Horacio Pérez y Martín Ramírez, de la empresa Urban Baires, contratista de obra, y Domingo Simonetta, de Sistemas de Video Comunicación.

