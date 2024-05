«No había nada que acompañar»: Ricardo Alfonsín criticó a la UCR y aseguró que Milei «es poco confiable»

Ricardo Alfonsín reapareció y disparó nuevamente contra su partido, la Unión Cívica Radical. Luego de que la guerra centenaria apoyara, en gran parte, la Ley Ómnibus, el dirigente salió contra quienes acompañaron el proyecto del Gobierno nacional. Uno de los principales apuntados fue Rodrigo de Loredo, quien comanda el bloque radical en la Cámara baja.

El hijo del ex Presidente se mostró molesto por la actitud que tomó el radicalismo desde que asumió Javier Milei. La aprobación de la Ley Ómnibus fue lo que desató aún más la ira: «De radical solo tiene solo el nombre. Ese no es un votó radical, es un voto Gualeguaychú. No debe haber habido dirigente más crítico que yo desde el 2015 y lo hice públicamente«, narró en C5N.

Totalmente disconforme con la posición tomada por la UCR el exembajador en España anticipó: «He dicho más de una vez que si el partido persevera y es parte de la derecha, no voy a volver a militar en la Unión Cívica Radical. Lo voy a hacer en el momento que sea oportuno. Esperemos un tiempo más».

«No sé cómo se va a votar en el Senado. Algunos radicales abrieron una discusión y plantearon la necesidad de analizar el camino hasta ahora y rectificarlo. Hoy el partido está despreciado y en un año tiene que encarar una elección», añadió uno de los principales referentes históricos que tiene la Unión Cívica Radical en la actualidad.

Ricardo Alfonsín siguió con su embate a los líderes de la UCR: «No sos radical por ser candidato, sos radical solo. Dirigentes del partido actúan como si no supieran lo que es la UCR. La complacencia de algunos… si algunos radicales están dispuestos a tolerar estas cosas, bueno muchachos», disparó en su interlocución.

«En esta ley no había nada que acompañar. A mí me gustó un discurso donde habló sobre las facultades delegadas y dijo que la persona tiene que ser muy confiable y la verdad, este señor, no es muy confiable. Es increíble«, sentenció el hijo de Raúl Alfonsín.

Con información de www.elintransigente.com