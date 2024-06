Lisandro Nieri: "El radicalismo comprendió la gravedad de la situación argentina"

El diputado radical, Lisandro Nieri, se refirió a la Ley Bases como un instrumento necesario para el Gobierno y para seguir trabajando en el ordenamiento de la macroeconomía. Sin embargo, señaló la importancia de haber limitado el paquete de leyes y haber llegado a una ley “muchísimo más acotada”. “Es imposible desconocer la situación en la que toma el gobierno Milei”, declaró en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Lisandro Nieri es diputado nacional por Mendoza de la Unión Cívica Radical. Además, fue ministro de Hacienda y Finanzas de la provincia de Mendoza.

Alejandro Gomel: Tras la aprobación de la Ley Bases en el Senado, ¿cómo imagina que va a transcurrir lo que le llega a Diputados? Especialmente lo relacionado a la idea del Gobierno, que requiere que Diputados mantenga lo que tiene que ver con ganancias y bienes personales.

Creo que hay expectativas de tener una sesión, primero hay que trabajarlo en comisión seguramente la última semana de junio. No debería ser tan extenso, porque ahora es por sí o por no la aceptación o el rechazo de los cambios. Mi opinión personal, como expresé en su momento, es que hay que insistir con el proyecto original en todo lo que tiene que ver con lo fiscal, sobre todo con en el desastre que se hizo hacia fines del año pasado con la destrucción del sistema impositivo argentino, porque en todos los países del mundo occidental existe un impuesto a los ingresos, los impuestos que no existen son los distorsivos, los que atentan contra la producción, como las retenciones. Considero que hay que insistir, por antipático que sea, con reinstalar la cuarta categoría.

AG: ¿El logro de la Ley Bases revitaliza al Gobierno?

Nuestro partido claramente trabajó para eso, en Diputados no hubo un solo voto negativo y con una amplísima mayoría, y ahora hubo 12 votos positivos en Senadores. El Gobierno necesitaba este instrumento. Es imposible desconocer la situación en la que toma el gobierno Milei, la situación hoy es mucho más grave que en los últimos inicios de mandato, no hay ninguna duda de que se necesitaba.

Limitamos esa herramienta, de ninguna forma era factible dar superpoderes por 4 años, tenía poco sentido que hubiera emergencia en 11 materias, por eso lo redujimos a 4 materias y a facultades delegadas por un año. El Gobierno necesitaba esta herramienta, ahora me parece que es relevante tener una ley y hay que seguir trabajando en un ordenamiento de la macroeconomía argentina, algo que no garantiza la sanción de la ley, pero sí es importante para empezar a trabajar hacia una desregulación y desburocratización, tomando la Ley Bases, el DNU y el paquete fiscal. Si termina aprobado en Diputados antes de julio, la efectividad es absoluta.

Claudio Mardones: Quería consultarle respecto a su posición sobre lo que se viene, la aprobación del Senado del paquete de privatizaciones deja afuera a Aerolíneas Argentinas, al Correo Argentino y a Radio y Televisión Argentina. ¿Cuál es su punto de vista? ¿Está dispuesto a aceptar los cambios que planteó el Senado en el paquete de privatizaciones o volvería a intentar con el paquete original?

A veces, esto requiere algunos trabajos en bloque para terminar de definir una decisión. De las 41 empresas que se planteó privatizar inicialmente, me parece que las 9 que se establecieron y con el criterio de privatización concesión y privatización parcial es bastante acorde, esa es mi posición personal. Es apresurado y sería más cómodo poder responder después del trabajo de las próximas horas. Sin embargo, yo mantendría el criterio de privatización de todas las empresas, insistiría con el original

CM: Hay una foto política que viene especialmente de su partido, nos encontramos en el Senado con el presidente del partido que presentó un dictamen único y se diferenció de la posición del bloque, algunos senadores han planteado con cuidado, pero sin perder de vista que ahí hay una discrepancia en el bloque radical en el Senado. ¿Teme que pase lo mismo en su bloque de la Cámara de Diputados? ¿Cómo van a sintetizar las diferencias con la conducción partidaria?

El radicalismo, en una amplísima mayoría, apoyó esta ley. De los 34 diputados hubo un solo voto negativo y 12 votos positivos de los 13 senadores, obviamente el único voto negativo toma relevancia por la figura de Martín Lousteau, porque es el presidente del partido. Me parece que es bueno darse algún trabajo interno, cuesta creer haber quedado tan en soledad con los 12 votos positivos, pero eso es algo que deberá revisar personalmente.

El radicalismo comprendió la gravedad de la situación argentina y que se requiere esta ley, de ninguna manera como estaba planteada inicialmente. Lo pongo por el absurdo, pero era irrelevante que un juez se vista con toga o no, había que encarar las cosas importantes y eso fue lo que hicimos, pusimos limitaciones, llegamos a una ley muchísimo más acotada y ya es hora de que la gestión de Javier Milei pueda contar con esa ley, porque enfrenta situaciones de muchísima complejidad, sobre todo por los niveles de pobreza y de ingresos de la población. En los últimos 5 años se ha perdido muchísimo poder adquisitivo, incluso en la asistencia social.

Con información de www.perfil.com