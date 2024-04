Victoria Villarruel no le hace caso a Javier Milei y aumenta los salarios de los senadores a niveles de enero

Victoria Villarruel, vicepresidenta de la Nación, retrotrajo aumentos de salarios de los senadores a niveles de enero, pero no de diciembre como había pactado con Javier Milei. En una de sus ultimas entrevistas, Villarruel había dicho que los legisladores no podían cobrar tan poco porque son representantes del pueblo, sin embargo, esto va en contra de la línea antipolítica de Milei, quien cree que los únicos que han progresado económicamente en los últimos años han sido los políticos.

De acuerdo a datos de la agencia NA, la polémica se desató a principios de marzo cuando se reveló que tanto la Cámara de Diputados como el Senado habían otorgado aumentos salariales del 30%, en aparente contradicción con la política de austeridad promovida por el mandatario argentino. Esta revelación provocó una ola de críticas hacia los legisladores.

Ante la presión pública, el presidente Milei decidió revertir los aumentos y ordenó retrotraer las subas salariales a diciembre del año anterior, una medida que contó con el respaldo de Villarruel y del presidente de Diputados, Martín Menem. Sin embargo, la implementación de esta decisión ha generado nuevas tensiones dentro del Congreso.

Mientras que la Cámara de Diputados logró llegar a un consenso y firmó una resolución para volver a los sueldos de diciembre, eliminando así los aumentos, en el Senado la situación fue diferente. Los legisladores de esta cámara recibieron sus salarios con el incremento del 16% otorgado en enero, lo que indica que Villarruel optó por retroceder, pero no tanto como lo solicitado por Milei.

Este desacuerdo entre las cámaras legislativas ha reabierto el debate sobre la situación económica del país y el nivel de responsabilidad que deben asumir los representantes políticos en tiempos de crisis. El líder de La Libertad Avanza expresó su firme postura al respecto y afirmó: «Que los diputados no me vengan con que la plata no alcanza, que muchísima gente la está pasando peor».

La discrepancia entre Villarruel y el libertario refleja las tensiones internas dentro del gobierno y la complejidad de encontrar un equilibrio entre las demandas de austeridad y las necesidades económicas de los legisladores. Este nuevo episodio añade una capa más de controversia a un escenario político ya de por sí tenso y desafiante.

¿Cómo quedaron los salarios de los senadores después de la pelea entre Milei y Villarruel?

Actualmente, los senadores están recibiendo un salario de $1.699.000, después de que Villarruel retrocediera los salarios que estaban en $2.174.887. Además, el adicional por desarraigo que antes ascendía a $464.090,29 ha sido ajustado a $323.789,25. Sin embargo, Milei quería que ganen como en diciembre ($1.500.000), pero la vicepresidenta no quiso hacerle caso.

Con información de www.elintransigente.com