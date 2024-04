«Sean serios que nos dejaron el país destruido»: el fuerte cruce en redes entre Victoria Villarruel y una diputada opositora

Este jueves tuvo lugar otro episodio polémico, pero en el ámbito del Senado de la Nación. El mismo estuvo protagonizado por un legislador del oficialismo, Francisco Paoltroni, y la ultrakirchnerista Anabel Fernández Sagasti, de Unión por la Patria. El formoseño tuvo una acotación que generó repudio y terminó en un cruce entre Cecilia Moreau y Victoria Villarruel.

Todo ocurrió cuando Paoltroni comparó la victoria electoral del hoy presidente Javier Milei con una polémica frase durante su intervención en la comisión Bicameral de Trámite Legislativo. “El 19 de noviembre vino el príncipe, les hizo el amor y los despertó a todos”, enunció el formoseño, evocando -sin ironía ni intención de broma- el célebre cuento de hadas ‘La Bella Durmiente’.

Fue durante un intercambio entre los senadores y diputados dialoguistas y los representantes del bloque de Unión por la Patria, en la comisión que tenía como objetivo este jueves por la tarde estudiar 20 Decretos de Necesidad y Urgencia dictados entre el 2019 y el 2021, abarcando tanto la presidencia de Mauricio Macri como la de Alberto Fernández.

“Esto me hace acordar a un cuento de hadas, ‘La Bella Durmiente’: vino una bruja a la casa y los dejó a todos durmiendo, pero gracias a Dios el 19 de noviembre vino el príncipe, les hizo el amor y los despertó a todos”, lanzó Paoltroni. Y continuó: “Aquí estamos discutiendo el huevo y la gallina. Yo propongo que avancemos firmando dictamen y pongámonos a hacer el trabajo que no han hecho en cuatro años”.

En la oposición se ofuscaron y fueron a buscar respuestas en la presidencia del Senado. En este caso le exigieron a Victoria Villarruel que tome cartas en el asunto. La encargada de requerir una sanción fue Cecilia Moreau. La diputada escribió en su cuenta de X: «Vicepresidenta, en serio va a dejar pasar esto como si nada? Un poco de empatía».

De inmediato, Moreau, consiguió la respuesta por parte de Villarruel: «Diputada Moreau en serio quiere que me ponga a comentar esta gansada? No les pedí solidaridad a Uds. cuando sus militantes me decían guarangadas e insultos sexuales de todo tipo y me voy a poner a comentar el cuento de la Bella Durmiente? Sean serios que nos dejaron el país destruido. Gracias«.

