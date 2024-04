El magisterio privado de Santa Fe también aceptó el aumento con “bronca” y “molestia”

La docencia privada nucleada en el Sadop también resolvió, en una votación dividida, aceptar la oferta salarial que se hizo en paritaria, dejando en claro que la misma no satisface las necesidades que atraviesa el sector docente. “En un clima bastante enrarecido de bronca, de molestia, algunos hablaron hasta de extorsión, se aprobó esta propuesta”, confirmó Pedro Bayúgar, secretario general del Sadop Santa Fe.

“Terminamos la consulta tanto en el sur como acá y se ha aceptado, no sin tener en cuenta que hay un clima de molestia de parte de los docentes y de bronca, por las amenazas, por todo lo transcurrido durante este tiempo y porque, obviamente, la propuesta salarial de ninguna manera satisface plenamente, teniendo en cuenta todos los incrementos de costos y la pérdida salarial que significa el Incentivo Docente y la extensión de jornada”, explicó en la tarde de este jueves, al terminar la reunión con los delegados de las escuelas.

No obstante, el dirigente apostó a la continuidad del debate en paritarias, que ya tiene fecha para dentro de 7 días. “Podemos seguir debatiendo, discutiendo y haciendo valer nuestros reclamos a partir de nuestra próxima reunión del 18 de abril”, indicó.

Consultado sobre qué pedidos llevará a ese nuevo encuentro, Bayúgar señaló que “tendremos que discutir tanto el salario del mes de abril como de los meses subsiguientes y las condiciones de trabajo que también son muy importantes para los docentes en general, y para los privados, en particular”.

“Hay una deuda de 2023 que no ha sido saldada y se ha acordado en la última reunión paritaria la importancia de volver a contar con el Fondo Nacional de Incentivo Docente. Remarcamos la postura del ministro de Educación de la provincia en la paritaria nacional, donde fue enfáticamente defensor del Fonid y reclamó que se restableciera”, agregó.

Según consideró el titular del Sadop, “deberíamos llegar a reconstituir el Fonid, a través de un fondo provincial u otro mecanismo, pero ese 8, 10 ó 12% que significa en el salario, se debería recuperar”.

"Amenaza"

“La aceptación de hoy estuvo condicionada por la amenaza de descuentos por días de paro, sumado al recorte salarial de la mano de la eliminación del Fonid y la altísima suba de precios y tarifas”, dijo expresamente el secretario General del Sadop. Y remarcó que “es una muestra de la gravedad de la situación que atraviesan los maestros en su día a día”.

-¿Por qué cree que se termina aceptando?

-Porque no hay otra, porque no se llega a fin de mes y porque, en definitiva, de alguna forma hay que seguir avanzando. Estamos en abril y resolviendo lo de marzo y ya prontamente tenemos que ponernos a resolver este mes. Entonces hay una suerte de hartazgo de esta situación que efectivamente no satisface, pero que de alguna manera hay que seguir adelante.

CON INFORMACION DE EL LITORAL.