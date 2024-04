El gobierno convocó para este jueves a la paritaria docente en Santa Fe

Tras la aceptación por parte de los gremios docentes de un incremento salarial de 18 % para el mes de marzo con base en el sueldo de diciembre de 2023, aplicable también a los pasivos, el Gobierno de Santa Fe cumplió con su promesa de reunirse este jueves 18 de abril para continuar con las negociaciones paritarias del sector.

De esta manera, este miércoles se hizo pública la convocatoria para la hora 9 para Amsafe, Sadop, UDA y Amet, quienes se sentarán para discutir, en principio, los números para el presente mes de abril. Esa parece ser la metodología de este complejo 2024, es decir, ir mes a mes con el ofrecimiento de recomposición salarial, siempre de acuerdo a los ingresos en las arcas provinciales, como bien lo expresó en reiteradas oportunidades el gobierno.

Recordemos que en la anterior paritaria también se dispuso la restitución del Plan 25 que agrega una hora cátedra a la jornada simple del nivel primario, que había sido pausada en el inicio del ciclo lectivo por la falta de fondos nacionales para su implementación. Además, en la negociación se incluyó la continuidad del proceso de ascenso a cargos directivos, la convocatoria a concurso de titularización en distintos niveles y modalidades y la discusión sobre el artículo 60 relacionado a las situaciones de violencia de género, entre otros.

Ese 18 % incluido en los haberes de marzo suman un total acumulado del 54,4 % en lo que va de la actual gestión, según lo puntualizó el ministro de Economía Pablo Olivares, incluyendo el pago de lo adeudado por la cláusula gatillo que quedó pendiente de la paritaria anterior.

Un agregado a la agenda

Un tema que sacudió la semana y que se va a incluir en la discusión de este jueves (y que además seguramente ocupará un lugar central) es el anuncio del Gobierno de un “premio” a los docentes que tengan asistencia perfecta a clases.



Los ministros de Educación, José Goity, y de Economía, Pablo Olivares, fueron los encargados de dar a conocer esta medida, mediante la cual los docentes y directores escolares recibirán un "premio" por asistencia perfecta al aula y a la escuela. La metodología será otorgar un "extra" monetario que se sumará a lo que reciban de salario y se abonará una vez al mes, más otro incentivo por trimestre. También habrá un plus, en este caso de la mitad del monto estipulado, para aquellos que falten solo un día.

Esta medida, que todavía no salió en detalle a través de un decreto sino que por ahora quedó en la voz de los funcionarios, busca bajar el alto nivel de ausentismo en el sector docente, según explicaron ambos en la conferencia de prensa.

El anuncio fue rechazado de manera tajante por todos los gremios docentes el mismo día de darse a conocer. Amsafe, Sadop y UDA manifestaron que se trataba de una restitución del presentismo y que además no estaban de acuerdo con la metodología empleada, ya que no se consultó al respecto ni se planteó esta idea en el ámbito de la paritaria. Por eso, la reunión de este jueves permitirá que se dé esta discusión entre las partes con relación a esta iniciativa.

CON INFORMACION DE EL LITORAL.