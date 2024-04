“Hebe lo que te perdiste”: Victoria Villarruel cruzó a Taty Almeida por sus dichos durante la marcha universitaria

La vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, cruzó este martes a Taty Almeida, referente de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, por su discurso durante la marcha federal universitaria. Almeida había afirmado que se trataba de “una marcha política no partidista” en rechazo al recorte del gobierno de Javier Milei a la educación pública, ante lo cual Villarruel fue al hueso y recordó a la ex titular de la fundación, Hebe de Bonafini, fallecida hace dos años.

A través de su cuenta de X (antes Twitter), la también titular del Senado cuestionó el discurso de Almeida, al escribir: “Hebe lo que te perdiste…”. Su posteo estuvo acompañado de un video en el que se la puede ver a Almeida dando su breve discurso. Ella fue la primera en tomar la palabra al comienzo del acto central en defensa de la educación pública, y entre lo más resonante, enunció: “Es una marcha política no partidista”.

“Estamos para repudiar la decisión del presidente Milei de no querer subsidiar a las universidades públicas, a los colegios públicos. El Presidente dijo que es una marcha política, por supuesto es política, pero no partidista”, dijo la activista. Y señaló: “Criticó también que los sindicatos estén marchando con todos. Por supuesto, porque los sindicalistas, gracias a la educación pública y a los colegios públicos, han mandado y siguen mandando a sus hijos e hijas a la universidad y al colegio”.

Para cerrar su discurso, Almeida expresó: “Queridos compañeros, la lucha no termina hoy, no. Hay que continuar la lucha porque si bien perdimos una elección, no nos han vencido”. Luego, habló el premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, en representación de los cinco premios Nobel que dio la Universidad de Buenos Aires (UBA).

“Acá no tenemos que pensar todos igual, esa es la riqueza de la educación”, arrancó. Y manifestó: “Ustedes nos dan mucha esperanza para construir un mundo mejor, defendemos la universidad pública, libre y gratuita, que es una de las grandes conquistas de nuestro pueblo y a la que no vamos a renunciar. Es la defensa del derecho a vivir dignamente”.

