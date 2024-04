Javier Milei calificó de títere a Alberto Fernández y el ex Presidente le respondió: “Su ajuste es inhumano, brutal e innecesario”

El ex presidente Alberto Fernández contestó las críticas de Javier Milei, que lo calificó ayer como “títere” durante su discurso en la cena de la Fundación Libertad. Lo hizo a través de un extenso mensaje publicado en sus redes sociales.

“Si el presidente se refirió a mí llamándome ‘títere’ quiero decirle que no lo soy, no lo fui, ni lo seré. También debe saber que mi perro no me aconseja (y está vivo), que las ‘fuerzas del cielo’ no me mandan señales y que mis acciones y reacciones son el resultado de la reflexión y no de alteraciones psicológicas“, afirmó Fernández en el inicio del texto.

Anoche, en su disertación, Milei señaló: “¿Lo escucharon lo del títere? Fue increíble, diciendo: ‘Ay, que ajuste insignificante’. Dejó un déficit de más de 5 puntos del PBI. Nosotros lo llevamos a 0,2 positivos, y si lo llevan en términos anualizados, hicimos un ajuste de 7 puntos del PBI. Y el caradura dice ‘resultado insignificante’”.

Sobre esa referencia, el ex presidente replicó: “Entendiendo que se ha referido a un video que subí a las redes en el que se señalaba quienes ‘se beneficiaron del modelo empobrecedor del pasado’, debo decir que temo que el presidente se siga informando por Jumbo bot”.

“El programa acordado con el FMI establecía que en 2023 el Estado Nacional debía reflejar un déficit de 1,9%. Finalmente, como consecuencia de la sequía y sus efectos sobre la economía, el déficit fiscal fue del 2,7%. Esto significa que el desvío sobre el programa fue del 0,8 pp”, explicó.

Y agregó: “En ese escenario, donde la industria crecía, la desocupación era la más baja de los últimos 38 años, la obra pública generaba desarrollo, la salud, la educación y la ciencia y tecnología estaban financiadas por el Estado y conducidas por personas experimentadas en esas materias, ni había una hiperinflación del 15.000% como afirmó al asumir, ni el déficit era del 15% como dijo antes o del 5 % como dijo ahora”.

La referencia de Milei hacia Fernández, en su discurso, se basó en declaraciones del ex mandatario días atrás, en las que aseguró que “lograr un insignificante superávit a costa de que el Estado deje de cumplir sus obligaciones esenciales, no es el camino correcto. La salud y la educación pública han sido pilares para nuestro pueblo. No permitamos que las destruyan. Basta de mentiras”.

Es por esto, que Alberto Fernández utilizó su última publicación para también aclarar sus dichos. “No dije que su ajuste es insignificante. Su ajuste es inhumano, brutal y fundamentalmente innecesario. Lo insignificante es el falso resultado fiscal que dice haber logrado con semejante ajuste y que dio a conocer en una cadena nacional penosa”.

Y por último, le envió un mensaje directo al líder de La Libertad Avanza: “Basta de mentir Presidente. Ya está probado que la mentira tiene patas cortas”.

Otras críticas de Milei: Kicillof y Melconián

Aparte de Alberto Fernández, Milei mencionó en su discurso al gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y al economista Carlos Melconián. “Ese chico, que está en la provincia, el soviético, dice que es una exageración”, definió el Presidente, y lo cuestionó porque “ni siquiera saben el cálculo de cómo es la inflación, que es un exponencial”.

De esta manera, Milei defendió el plan económico del gobierno al sostener que “la caída del riesgo país predice que para adelante la economía rebota, por eso están tan nerviosos y usan causas nobles para tratar de desestabilizar a un gobierno. Saben que van a perder y no vuelven más. Cuando termine el año le habremos devuelto al sector privado 15 puntos del PBI en ahorro, ¿quieren saber como va a crecer la economía? Va a subir como pedo de buzo”.

En otro pasaje de su discurso, hubo aplausos y risas, como cuando Milei apuntó sin nombrarlo contra el economista. “Pero qué quieren que les diga, si había uno que decía dolarizar. Si no hay fideo y no hay tuco, fideos con tuco. Se equivocó”, dijo el Presidente con tono de burla.

Con información de www.infobae.com