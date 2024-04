Francisco Paoltroni: "Hay espacios políticos que esperan a la chispa para salir con bidones de nafta"

El productor rural Francisco Paoltroni sostuvo que La Libertad Avanza tiene la posibilidad de cambiar la historia para siempre y contó que presentó un proyecto para que los diputados no voten más a mano alzada. Además, se mostró optimista con respecto a las perspectivas del país: “No tengo duda de que seremos potencia”, señaló en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Francisco Paoltroni es senador nacional de La Libertad Avanza elegido con un mandato hasta 2029. Además, es productor rural y fue candidato a gobernador por Formosa en 2023. Paoltroni se inició en la política en las legislativas del año 2021 tras crear su propio espacio político gracias a los tutoriales que él hacía en youtube.

¿Cuál es su propia evaluación sobre lo que pasó en el Senado con el tema de las dietas?

No estoy de acuerdo. No era el momento de tratar este tema por todo el esfuerzo que se le está pidiendo a la sociedad, considero que el Senado y los diputados deberían ser los que den el ejemplo de ese esfuerzo. Personalmente, presenté un proyecto para un cambio del reglamento, en el cual no se vote más a mano alzada para que quede registro de cómo votó cada senador, entonces así le damos transparencia.

Respecto a la marcha de los estudiantes, ¿qué le pareció? ¿Cree que es un punto de inflexión o simplemente un tema que se acaba en lo universitario?

Por supuesto que estoy a favor de la educación pública, pero creo que hay una gran confusión. Marchaban a favor de la educación pública, pero me pregunto quién está en contra de la educación pública o quién anunció que esta se terminaba. Hay espacios políticos que esperan a la chispa para salir con los bidones de nafta. Fue una marcha noble con una causa genuina pero con confusión, que además fue asaltada y capitalizada por grupos que nos han traído a este fracaso y no quieren que a los argentinos les vaya bien.

Tenemos la posibilidad histórica de cambiar la historia para siempre por un fallo que está pendiente de la Corte Suprema que es sobre las reelecciones indefinidas, en este caso presentado por mí contra la provincia de Formosa, pero que si la Corte saca un fallo amplio, se van a terminar las reelecciones indefinidas en todos los estratos, sobre todo en el conurbano, que ya hay reyes en vez de intendentes, o en los sindicatos. La concentración de poder no trae nada bueno a la República y está en la vista de todos, esa marcha estaba llena de colectivos, del aparato que siempre movilizan, el escenario y el sonido, ¿de dónde salen todos esos recursos económicos?¿Quién financia todo ese movimiento? Lo hacen los poderes concentrados, los que han hecho de la Argentina un negocio para todos.

Por un lado, el Presidente ha dicho que se acabó el Estado presente, la universidad pública está financiada por el Estado, entonces es plausible suponer que hay alguna amenaza. A su vez, el Presidente ha dicho que las universidades adoctrinan y, más allá del Presidente, Benegas Lynch dijo que no debería ser una obligación que los padres manden a los niños al colegio. Nadie dijo que se va a cerrar la educación pública, pero es plausible creer que algún riesgo de reducción de la importancia de la educación pública podría haber.

Respecto de los colectivos que usted menciona y de la cantidad de gente, yo vi gente caminando hasta cuatro horas después. Salí de la Editorial a las 21:30 y agarre la Avenida Rivadavia, pasando la Plaza Once veía una gran cantidad de gente caminando, de hecho me llamó la atención que la cantidad de micros de organizaciones era ínfima, lo que sí me sorprendió era la cantidad de micros de gendarmería. De cualquier forma, coincido con usted que no está bien que los gobernadores puedan ser reelectos indefinidamente.

Me gustaría saber qué opina sobre la reelección de los sindicatos…

Pienso lo mismo, incluso creo que fue un error que en el acto de los estudiantes hablaran los representantes sindicales de las universidades. Es más, en una entrevista que le realicé a Diana Maffía, marcaba que mostraba la falta de renovación en el contraste de edad cuando hablaban los estudiantes, que tenían el brillo de la juventud, contra los delegados sindicales que son personas grandes y no eran protagonistas. Obviamente pienso que hace falta en la Argentina una reforma laboral, pero no me cabe ninguna duda de que debe haber sindicatos.

Creo que la máquina de impedir se desarma con este tipo de fallos históricos que van contra todas las religiones indefinidas. Formosa es un extremo, porque lo han hecho en una provincia, pero también aplica para los municipios, los sindicatos y todos aquellos que quieran reunirse con el poder absoluto. No tengo duda de que seremos potencia.

