Patricia Bullrich apuntó contra el paro de la CGT: «Es un día donde el país pierde un montón de plata»

Patricia Bullrich, ministra de Seguridad nacional, manifestó que el próximo paro general de la CGT es netamente político y que lo único que hace es perjudicar a los comerciantes y hacer perder plata al país. En ese marco, Bullrich dijo que va a garantizar la libre circulación en todas las calles de la Argentina donde las fuerzas federales puedan llegar.

«Los paros de la CGT lo único que hacen es arruinarlos a ellos, porque el Gobierno está absolutamente decidido a seguir su camino para salir de la crisis a través de la baja de la inflación y la desregulación de la economía sin déficit fiscal. Otro paro de la CGT es más de lo mismo, además, a la gestión de Alberto Fernández, que fue la peor de la historia, no le hicieron ningún paro», arremetió la expresidenta del PRO.

«Esto es un tema netamente político y ellos (los de la CGT) están bien con los gobiernos que les dan lo quieran en todas las especies… no tiene sentido discutir con los que no te escuchan. Yo creo que ellos perjudican a la gente, el que tiene un comercio que necesita trabajar todos los días, no puede estar cerrando o que la gente no llegue a comprar porque se queda en su casa, porque no hay transporte, es contra la gente», argumentó Bullrich.

«Estos paros son contra la sociedad que trabaja. Es un día donde el país pierde un montón de plata, porque a estos señores se les ocurre hacer paro para defenderse ellos mismos, nada más. Nosotros garantizamos la libre circulación, no dejamos que tomen puentes, no dejamos que corten rutas. Puede haber excepciones en lugares donde no estemos o que sean lejanos a la posibilidad de que acceda una fuerza nacional», explicó la exdiputada nacional.

«El protocolo antipiquetes siempre se aplica porque nosotros sabemos lo que la gente siente, lo que significa la libertad de poder circular como viene circulando desde el 20 de diciembre, que fue la primera marcha que tuvimos en contra», indicó la dirigente política de 67 años que también fue ministra de Trabajo en el gobierno de Fernando de la Rúa.

Bullrich apoyó la Ley de Bases y se ilusionó con la posible aprobación en el Senado

«Nosotros estamos trabajando más activamente que nadie para que esa ley salga. Tenemos mucha confianza que va a salir. Así que es cuestión de esperar ahora el proceso legislativo y lograr lo antes posible que esa ley salga para poder llegar el 25 de mayo con la mayor cantidad de apoyos posibles a un cambio de paradigma que en la Argentina vino a quedarse para siempre», concluyó.

