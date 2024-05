La política santafesina recordó a Miguel Lifschitz, a tres años de su muerte

Este jueves en horas de la mañana se llevó a cabo un sentido homenaje en la Casa de la Cultura de la ciudad capital, en memoria del ex gobernador de Santa Fe, Miguel Lifschitz, al cumplirse tres años de su muerte.

El acto contó con la presencia de destacadas figuras del ámbito político, quienes compartieron con el ex funcionario su compromiso con el progreso y la transformación de la provincia. Entre ellos, Pablo Farías, diputado provincial, quien destacó la humanidad de Lifschitz y su capacidad para anticiparse a los desafíos, más su incansable esfuerzo por llevar a Santa Fe hacia adelante.

"Trabajar con Miguel era tremendamente exigente, pero también tenías ese maravilloso privilegio de saber que estabas respaldado por alguien que está viendo más allá y te va a ayudar a resolver el problema", comentó.

Por otra parte, Julio Garibaldi, senador provincial, resaltó las virtudes del ex gobernador más allá de su gestión política. "Resaltó por su constancia, por su tenacidad, porque se esforzaba. Ese creo que también es un gran legado", aseguró.

Uno de los aspectos más elogiados fue la integridad y ética del ex funcionario. "Con su muerte nos dejó una enseñanza, porque no se saltó la fila", señaló Garibaldi, en relación a la vacunación vip contra el coronavirus que tuvo lugar por aquellos días, de la que Lifschitz no participó, sino que esperó su turno como cualquier ciudadano, lo que a la larga le costaría la vida, como sucedió con tantas personas.

El recuerdo de Lifschitz también evocó emociones personales entre quienes lo conocieron y trabajaron a su lado. Además, resaltó su impacto en las generaciones futuras.

"El valor de Miguel también era el esfuerzo, no un Messi que tenía una habilidad natural, sino que la generaba, la construía. Bueno, los que estamos en la función pública tenemos que tomar eso como bandera", cerró el senador por el departamento La Capital.

CON INFORMACION DE EL LITORAL.