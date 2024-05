Unánime rechazo a la intención de Viotti de llevar el boleto a $1200

Leonardo Viotti quiere llevar el boleto de transporte urbano a $1200, la oposición tiene un proyecto para que él mismo sea más barato, pero la mayoría en el Concejo actúa como una “escribanía” del ejecutivo y será muy difícil revertir la voluntad del intendente.

Quienes utilizan el servicio de transporte público de Rafaela manifiestan que les resulta imposible pagar esa cantidad de dinero.

Una empleada doméstica que habitualmente utiliza los “minibuses” nos manifestó: “Yo lo voté a Viotti, vino a mi casa a suplicarme el voto, ahora se olvida de los pobres, es igual a todos los políticos, se olvidan de la gente y principalmente de los pobres, Milei tiene razón, son una casta, lo peor de la sociedad. Si el boleto lo llevan a $1200, me voy a tener que levantar una hora antes e ir caminando a mi trabajo, mis patrones no pueden absorber semejante aumento, son laburantes como yo. Viotti me falló..”

En épocas como las que vivimos, hay que agudizar el ingenio, existen alternativas para que los ingresos para el transporte se puedan obtener de privados, la publicidad es una alternativa, el convenio con empresas para transportar el personal es otra, hay alternativas, no es cuestión de aumentar y listo, eso es mediocridad.

Dias pasados Viotti admitió públicamente que de a poco se va acomodando, sería importante que en transporte lo haga más rápido, por que si el aumento es tan drástico y oneroso, la muerte del servicio es cuestión de tiempo, más temprano que tarde se va a dar. ¿Será eso lo que Viotti busca?