Unidos para Cambiar Santa Fe aplaza el debate sobre una eventual incorporación de La Libertad Avanza

Unidos para Cambiar Santa Fe acordó no apurar tiempos sobre la ampliación de la alianza y debatir puertas adentro antes que en público. La definición se tomó en la última reunión, donde estuvieron los 11 partidos que son parte. La conformidad de algunos socios a sumar a La Libertad Avanza prendió las alarmas

El planteo lo hizo el diputado y exgobernador Antonio Bonfatti y es representativo de la posición del Partido Socialista, que es uno de los tres socios mayoritarios de Unidos, junto con la UCR y el PRO.



La propuesta surgió en la reunión ecuménica de Unidos de la semana pasada, que se extendió por cuatro horas y media en la sede del Comité provincia del radicalismo, y de la que participaron el gobernador Maximiliano Pulllaro y la vice Gisela Scaglia. Según distintas voces que estuvieron, del gobernador para abajo hubo coincidencia en mantener esa postura, más allá de que hay diferentes miradas sobre cómo y con quiénes ampliar.



Antonio Bonfatti y la posición del PS

"Si acabamos de escuchar acciones que marcan un Estado muy presente, y decimos que Santa Fe es la única que sigue haciendo obra pública a buen ritmo, se está bajando fuerte el delito, invertimos fuerte con la compra de 700 patrullleros, más todo lo que se hace en salud, seguridad social, ¿qué tenemos que ver con los que niegan al estado y la política?", dijo, palabras más, palabras menos Bonfatti, según resumió uno de los asistentes. Momentos antes habían expuesto la actualidad de la gestión los ministros de Educación, Gobierno y Economía. José Goity, Fabián Bastia y Pablo Olivares.

También planteó que nadie quiere volver atrás, que por algo se llegó a lo que se llegó, pero que no ve bien el rumbo del gobierno de Javier Milei y que no hay que quedarse sólo con el apoyo que tiene hoy. "Hay sumas que restan", cerró.

Más allá de la posición del socialismo sobre La Libertad Avanza, hubo una coincidencia general con el planteo de no anticipar discusiones que metan ruido a la coalición, que hasta aquí funciona muy alineada puertas adentro de la provincia. De hecho hasta hubo aplausos para el planteo.

Desde el PRO hasta el socialismo, hay miradas diferentes sobre el gobierno de Javier Milei. El tema no se discutió esa noche ni se discutirá a corto plazo. Letra P recogió esas posturas en una serie de entrevistas con referentes de primer orden de los tres principales partidos de Unidos.

El presidente de la UCR Felipe Michlig abrió la puerta en una entrevista con Letra P para que la Libertad Avanza se sume al armado provincial.

Le siguió la vicegobernadora Gisela Scaglia, para quien "la idea es que si estamos acá, pensamos lo mismo y representamos lo mismo, ¿por qué tenemos que estar en espacios separados? Y representamos lo mismo en términos de lo que queremos para la provincia, de esas coincidencias que existieron cuando firmamos Cayastá.

Joaquín Blanco, presidente del Partido Socialista dijo que más allá de opiniones como las de Michlig y Scaglia, "una potencial incorporación de la LLA a Unidos no forma parte de ninguna discusión de Unidos, ni forma parte de ninguna discusión de La Libertad Avanza".

"La pregunta es al revés ¿La Libertad Avanza avala el Plan Abre? ¿La Libertad Avanza está de acuerdo con el programa Nueva Oportunidad? Unidos no es un amontonamiento. Unidos es una experiencia de gobierno que tiene un programa y ese programa se está desarrollando", respondió.

Sin embargo, en el PS generó preocupación que referentes de otros partidos adelantasen opiniones cuando el tema no fue debatido internamente. Aunque sean opiniones personales o de los partidos, conocen el riesgo de discutir a cielo abierto cuestiones sobre las que hay un mundo de distancia y que no fueron sintetizadas antes.

De La Libertad Avanza al peronismo

En el radar de Unidos, pero especialmente del Poder Ejecutivo, además de la posibilidad de sumar a LLA, que en la provincia tiene poco y nada, hay interés en sumar patas de raíz peronista, ya sean intendentes o legisladores con los que se viene articulando en el trabajo de las cámaras, como el diputado Juan José Piedrabuena o el senador Raúl Gramajo.

La potencial incorporación de LLA tiene un interés táctico más que el volumen político que pueda sumar. Es terminar de ocupar todo el carril que va del centro a la derecha. Quienes están a favor creen que tener una pata libertaria en la alianza provincial serviría como parachoques y ayudaría a estabilizar el oscilante vínculo, plagado de roces, entre Santa Fe y la Casa Rosada. Por el lado de LLA avanza ningún referente se pronunció sobre la conveniencia o no de converger.

El gobernador Pullaro viene manifestando que Unidos "es una herramienta para gobernar y resolver problemas en Santa Fe". La define como una alianza santafesinista, identificada exclusivamente con los intereses de la provincia y distante de debates ideológicos. El gobierno de Milei o la cercanía de la LLA pican en punta en la lista de desencuentros posibles.

CON INFORMACION DE LETRA P.