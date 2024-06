Carlos Alcaraz y Jannik Sinner el partido de las semis del Roland Garros que le genera grandes recuerdos al español

Las incidencias en la actual edición del Roland Garros tienen a los fanáticos del tenis con toda la atención depositada en el enfrentamiento que se realizará este viernes entre Carlos Alcaraz y Jannik Sinner en duelo correspondiente por las semifinales del torneo.

Sin duda, este es un partido muy esperado por los seguidores de esta disciplina deportiva, quienes esperan que el Head2Head se modifique ya que se mantiene igualado con un 4 a 4 en la pizarra.

En la previa de este partido, el ibérico remarcó que tiene muchísimos deseos de disputar este partido.“Yo creo que va a ser un encuentro muy bonito y que vamos a disfrutar. Me ayuda ver cómo está mi nivel y mi confianza. Vamos a intentar hacer todo lo posible para ponerlo en problemas y buscar ganar”, puntualizó.

A continuación el repaso de los mejores enfrentamientos que tuvo el nacido en el Palmar en el pasado con Sinner.

Semifinales Indian Wells del 2024 en una contienda que concluyó con parciales 1-6, 6-3 y 6-2 a favor de Alcaraz, quien agregó en conferencia de prensa que pudo encontrar soluciones a los momentos adversos.

Octavos de final de Wimbledon 2022 que finalizó con un triunfo para el italiano que lo ganó con un 6-1, 6-4, 6-7(8) y 6-3. Ante esta situación el ibérico contó que se sentía un poco nervioso y eso provocó que sus golpes no fueran muy claros y por ello su rival aprovechó este escenario para vencerle.

Cuartos de final del US Open 2022 con un resultado favor del español, quien superó a su oponente en cinco sets con parciales 6-3, 6-7(7), 6-7(0), 7-5 y 6-3. “Al final, jugué durante 5 horas y 15 minutos a un nivel muy alto y una exigencia altísima: físicamente, mentalmente y tenísticamente. Yo creo que es uno de los mejores partidos que he jugado en toda mi carrera, sin ninguna duda”, recordó el tenista de 21 años.

El partido se realizará este viernes 7 de junio y podrá ser visto por medio de la transmisión que estará a cargo de la señal de ESPN 2 y su plataforma online STAR+.

A falta de la confirmación oficial de los horarios se estima que ambos deportistas se midan en el partido por las semifinales del Roland Garros a partir de las 9.30 (horario argentino).

Fuente: 442