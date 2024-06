Los 21 hinchas de Atlético de Rafaela detenidos no podrán entrar a ningún evento deportivo a nivel nacional por 4 años

El director provincial de Seguridad en Eventos Masivos, Fernando Peverengo, brindó detalles de los operativos de seguridad previstos en la ciudad por el próximo partido de Atlético Rafaela, que se jugará el lunes 10 de junio ante Estudiantes de Río Cuarto, y la carrera de TC que se desarrollará en la ciudad el próximo 15 y 16 de junio.

Lo que el funcionario provincial confirmó es que, por los próximos 4 años, los 21 detenidos por los incidentes del pasado partido como local, no podrán ingresar a ningún evento deportivo organizado a nivel nacional, dado que han sido informados a través del programa “Tribuna Segura”, a través del Ministerio de Seguridad de la Nación. Además, habrá dos grupos especiales más, para ratificar el cumplimiento de la medida sancionatoria que ya se efectuó ante el partido ante Almirante Brown.

Peverengo indicó ante la prensa presente que tenían “preocupación” por los hechos de violencia que se vieron aquel sábado por la tarde y con el anterior, también como local en la cancha de la Crema. Aquel que llevó a una sanción disciplinaria: por dos partidos, la Barra de los Trapos no podría ingresar banderas ni instrumentos musicales. Todavía resta que se cumpla 1 fecha, en el próximo partido, el lunes 10. ”Es una medida sancionatoria, más que nada a las barras para que entiendan el mensaje que nadie puede estar por encima del personal policial, nadie puede estar en frente de los violentos y nosotros también somos muy estrictos, la palabra de nuestro ministro es obviamente con los violentos no se negocia y ese es el mensaje que nos venimos a traer, pero especialmente a seguir trabajando para que la vuelva la tranquilidad Atlético Rafaela en este caso”.

Consultado sobre si había algún tipo de operativo especial antes de los incidentes, indicó que “En el partido anterior que nosotros estuvimos presente, la verdad que estas personas no tenían impedido el ingreso al estadio, lo que tenían impedido el ingreso era de todo tipo de instrumentos y banderas, cualquier tipo de bandera que muchas veces sabemos que las barras se identifican a través de la bandera, tuvimos una experiencia muy exitosa que también fue en Santa Fe donde combatimos a dos barras en el club Atlético Colón, la primera medida que fue la facción disidente era con La Negrada, le sacamos todo tipo de instrumentos y de trapos por decirlo en la jerga futbolística y entendemos que fue una medida que funcionó.

“Caso similar, intentamos hacerlo acá en el Atlético Rafaela, ante un hecho de violencia procedimos, actuamos, vamos a ser inflexibles y fue la primera medida, fue por dos partidos que se le imposibilitó desde el Ministerio de Seguridad que ingresen todo tipo de instrumentos y de banderas. La reacción que tuvieron las barras especialmente fue el día del partido no ingresar y desde temprano empezaron prácticamente a molestar con bombas de estruendo a todos los vecinos del estadio, no solamente a la gente que viene y a disfrutar del evento deportivo. La verdad que lo padecieron los ciudadanos de Rafaela y lo que no estamos dispuestos a tolerar, por eso se habló mucho y se va a reformular el operativo vamos a tener mayor presencia policial especialmente en la zona donde tuvimos incidentes porque queremos traer la tranquilidad a Rafaela para que la gente pueda vivir y estar tranquila y los que vienen a las inmediaciones del estadio pero también para quien viene al evento deportivo venga a disfrutar y para que lamentablemente no estemos hablando de seguridad cuando se tendría que hablar de fútbol”, comentó.

El próximo lunes, además de los 115 efectivos que normalmente trabajan, habrá “al menos dos grupos que van a estar dispuestos en la zona donde tuvimos incidentes del partido pasado, especialmente donde cargan la popular la doble visera sería”.

“A las 21 personas que fueron detenidas en el partido pasado se les va a aplicar un derecho de admisión que no van a poder ingresar, no solamente a Atlético de Rafaela sino a ningún evento deportivo, ¿qué quiero decir? Partido de Selección Nacional, Partido de Primera, Nacional B, donde quieran ir no van a poder ingresar porque se trabaja con el programa Tribuna Segura por el término de cuatro años”, dijo y agregó: “ademas de la causa judicial, la nuestra es una causa que va en vía paralela, la nuestra es una causa administrativa que fue reportado ya vía resolución al Ministerio de Seguridad de la Nación y reitero, por el término de cuatro años, estas 21 personas no van a poder ingresar no a Atlético de Rafaela, a ningún evento donde se trabaje con Tribuna Segura”.

OPERATIVO POR EL TC

Por otra parte, Peverengo indicó que además de los policías de la Unidad Regional V de Policía, llegarán otros de otras Unidades Regionales. “Por todo evento masivo que se realiza en Rafaela, ya sea el fútbol ya sea un evento como el TC, lo que no se resiente es la seguridad pública. Acá se trabaja con personal de franco de servicios y en especial cuando no se llega como es el caso de estos eventos especiales, se convoca a personal de otras unidades regionales. Es muy diverso, el tema es la cantidad de operativos en base, porque es muy diverso el operativo en sí del TC, porque se empieza a trabajar prácticamente desde el miércoles a la noche y se termina el día domingo. El tema es decirte cuantos efectivos van a trabajar, depende de los días”.



“El día miércoles a la noche empezamos con 15 efectivos porque tiene que ser con una custodia, pero después ya empieza el operativo en sí. Y el día domingo, que es el grueso, terminamos trabajando con 140 efectivos”, comentó.

