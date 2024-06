Silvia Süller contó las terribles prácticas que Silvio Soldán le pedía durante el sexo

Silvia Süller estuvo de visita en el programa “A la Tarde” y ventiló detalles de su intimidad con Silvio Soldán, con quien estuvo en pareja hace muchos años y fue mamá. En medio de un brutal sincericidio, exclamó que el locutor le pedía prácticas muy extrañas a la hora de hacer el amor y dejó a todos en shock.



“Siempre hubo cosas raras en el sexo. Me pedía cosas inusuales, que no son de hombre ‘hombre’. Me di cuenta con el tiempo”, rememoró, y reconoció que siempre fue muy ingenua, ya que tuvo otro novio que parecía resfriado, pero en realidad hacía ruidos con la nariz porque era cocainómano.



Silvia Süller junto a Silvio Soldán y Héctor Larrea.

Sus polémicas declaraciones provocaron que sus fanáticos recordaran el accidente íntimo que sufrió el conductor en una de las noches de pasión que tuvieron hace décadas. “Hubo una lesión, fue en un momento de amor salvaje. Una patadita en un sector íntimo de mi cuerpo. Tanto es así que me hizo un tajo. ¡Y al día siguiente tenía que hacer Feliz Domingo! Durante el programa me la banqué bien, sin problemas. Salté y todo cuando se abrió el cofre”, explicó Soldán en 2019, durante su paso por PH Podemos Hablar.

Su versión no fue la misma que dio Silvia, que aseguró que le pegó adrede porque estaban en medio de una pelea marital.

Fuente: Paparazzi