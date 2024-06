Empiezan a reactivar los fondos nacionales del Plan 25, ¿se restablecerá en Santa Fe?

El ministro de Educación, José Goity, confirmó a El Litoral que el gobierno nacional saldó la deuda que tenía con Santa Fe por la aplicación de la extensión de jornada en las escuelas primarias, que acá se conoce como "Plan 25" y en el país como "Hora Más". Si la reactivación de esos fondos se mantiene, la intención de la cartera educativa es volver a aplicarlo desde el segundo semestre, aunque la pretensión es que no sea de la misma manera a cómo venía.

Una de las posibilidades que analiza la cartera educativa es que no se aplique de forma universal en todas las primarias, sino apuntar a aquellos lugares donde sea más necesaria la extensión horaria, agrupando horas y haciendo un apoyo al plan de alfabetización. Pero se aclaró que el tema se someterá a discusión paritaria.

Como se recordará, en el caso de la provincia de Santa Fe, las partidas nacionales habían dejado de enviarse, por lo que el Ministerio de Educación tomó la decisión de no continuar el plan a partir de marzo de este año, lo que representó un recorte salarial para los docentes (que dejaron de percibir un promedio de $ 50 mil, según el gremio) y también un reacomodamiento de las agendas educativas y de los hogares.

"Lo que se informó en la última reunión del Consejo Federal de Educación (del 28 de mayo) es que se estaban regularizando los fondos, y se notificaron las resoluciones por las cuales o bien se habilitaban los fondos o estaban siendo transferidos", dijo Goity.

"Con nosotros tenían una deuda en torno a la hora 25, que ya ha sido saldada y ahora están empezando a girar los fondos para su continuidad. Nosotros en su momento la suspendimos y ahora estamos en evaluación para reponerla en función de la planificación que establezcamos y los criterios que podamos acordar", subrayó.

El titular de Educación explicó la secuencia cronológica con relación a estos aportes nacionales: "La deuda era de enero y febrero de este año, seguro. Y nosotros desde marzo no continuamos (el programa), habida cuenta de la suspensión de fondos del Fonid, y de la deuda que había en torno a la hora 25, de la cual no había garantías de continuidad. Fueron planteando que la hora 25 continuaba, pero no giraron los fondos. Y ahora sí están empezando a girarlos, en eso están cumpliendo".

No obstante, el funcionario advirtió que "no así en muchos otros programas que recién ahora están planteando que van a empezar a girar los fondos, como del programa 29, el programa 32. Tampoco en obras, por ejemplo".



Reevaluar su "universalidad"

-¿Cuáles son las opciones en estudio para reincorporar esta media hora de clases en las primarias de la provincia?

-Exactamente, en Santa Fe no fue una hora más, sino que representó media más y, en algunos establecimientos ya tenían también media hora (de extensión), representó 15 minutos más. O sea, fue variado el impacto en torno a su aplicación. Nosotros lo que queremos es hacer una evaluación y, a partir de ahí, poder tener una propuesta de continuidad. En este momento hay dos instancias: una, que es una evaluación propia nuestra, que la estamos haciendo. Y otra que probablemente tenga que ser discutida en el ámbito paritario, porque en su momento fue un tema que estuvo en esa mesa.

-¿Puede adelantar cuáles son las alternativas que está pensando el gobierno? ¿Aplicarla solamente en la ruralidad o en algunas escuelas, por ejemplo?

-No quiero adelantar; primero, porque está en evaluación y cualquier cosa que yo diga va a ser provisional y puede ser después sujeta a revisión. Entonces, quisiera no generar una expectativa que no podamos sostener o que tengamos que rever. Pero acá una alternativa es repetirla tal cual estaba, que no me parece que sea la más adecuada; y la otra es ir generando programas específicos para apuntar a aquellos lugares en donde tenga mayor impacto o bien sea más necesaria. Inclusive deberíamos evaluar la posibilidad de agrupar horas, por un lado; y a su vez también -y esta es una línea que la Secretaría de Educación a nivel nacional bajó-, orientarla hacia los planes de alfabetización que consensuamos en el Consejo Federal, con el conjunto de jurisdicciones.

-¿O sea, usted no está muy de acuerdo con la universalización, así como está planteada ahora?

- A priori, no.

-¿Hay alguna evaluación que haya dejado hecha la gestión anterior del impacto o eso se está haciendo ahora?

-Ha habido un relevamiento, pero la verdad que es un programa que en muchas escuelas empezó en noviembre, en otras a mitad de año y casi ninguna empezó a principios (del 2023); es difícil poder tener una evaluación real de impacto, a partir de un programa que fue aplicado muy recientemente. Sí se podría tener algún relevamiento en torno a opiniones que tienen los directivos, docentes, padres; pero nosotros no tenemos una evaluación de esa índole.

Segundo semestre

-Usted dice que necesita ser discutida en paritaria. ¿Se alcanzaría a aplicarla este año o ya se está pensando para el que viene?

-Creo que estamos en condiciones de empezar a implementarla este año. De hecho, si hay garantía de la continuidad de los fondos, que eso es lo que estamos viendo, podríamos estar pensando su aplicación para el segundo semestre. Deberíamos construir algunos acuerdos, por un lado, y validar algún programa o proyecto por otro, pero creo que estamos con tiempo para poder hacerlo. Después evaluaremos cuál es el impacto porque creo que todos estos programas siempre tienen que estar sujetos a evaluación, a monitoreo y a rediscusión o readecuación en función de los resultados obtenidos.

¿De qué se trata?

El programa nacional surgió durante el gobierno de Alberto Fernández y la gestión de Jaime Perzyck al frente de la cartera educativa como una forma de subsanar el tiempo de distanciamiento de la pandemia. Para llevarlo a cabo, se firmaron acuerdos provincia por provincia, en el que el gobierno nacional se comprometía a garantizar buena parte de la financiación.

La política se consensuó en el Consejo Federal de Educación, con el objetivo de extender el horario en las escuelas del nivel primario y, a la vez, mejorar el salario de los docentes del nivel.

Santa Fe fue una de las primeras provincias en suscribir a la iniciativa de la mano de la entonces ministra Adriana Cantero y el gobernador Omar Perotti. De forma progresiva, comenzó a implementar el programa bajo el nombre Plan 25, comenzando por las escuelas rurales, y recién desde 2023, por las primarias urbanas.

Fonid

Hasta el momento, no hay novedades con relación al pago del Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid). Se está pidiendo un reconocimiento de la deuda, que en Santa Fe ronda "los 15.000 millones de pesos", según el ministro, y cuyo reclamo está en una instancia administrativa y judicial. Y a su vez que se restituya el fondo.

