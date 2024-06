Nico Sansotre, el jugador de Riestra que pide por un riñón para su hijo: "Estamos esperando el llamado"

Nico Sansotre llegó a Deportivo Riestra a principios de 2024 proveniente de San Martín de Tucumán con una historia de vida que conmovió al fútbol argentino. Su hijo, ‘Pipe‘, sufre una enfermedad en los riñones desde muy pequeño y su familia aguarda por un donante.

“Pipe cumplió cuatro años y se le detectó una enfermedad en los riñones al año y ocho meses, cuando estábamos en Tucumán con la familia. Desde ahí empezamos la aventura por médicos y hospitales para saber lo que tenía, hasta que se hizo un estudio de genética que tardó casi cuatro meses y fue ahí cuando le detectaron el síndrome nefrótico, una enfermedad que afecta a la retención de las proteínas. Ahí nos dijeron que necesitaba sí o sí un trasplante”, le relató a BOLAVIP.

Los resultados médicos aparecieron en un momento particular de la carrera de Sansotre. “Cuando le detectan la enfermedad a Pipe, yo renové contrato con San Martín de Tucumán mientras él se atendía en Buenos Aires. Era un ida y vuelta constante, porque yo jugaba y viajaba. El club me ayudó muchísimo en ese momento, desde cuerpo técnico hasta dirigentes. Después el año siguió normalmente, hasta que me lesioné antes de ir de nuevo a Buenos Aires y tuve que hacer la recuperación en Tucumán. Ahora por suerte me vine a Buenos Aires”.

“Recibí mensajes de gente del fútbol que ni siquiera conozco, que solamente los enfrenté”. Desde entonces, personalidades del fútbol argentino difundieron la búsqueda por un trasplante y el actual defensor de Riestra lo agradece. “Estuvo muy bueno que varios clubes hayan compartido la foto. La idea es que se hable cada vez más acerca de la donación. Es un tema complicado, pero cuando a uno le toca de cerca se empieza a enterar de todo y está bueno poder ayudar a otras familias que están pasando por una situación similar”.

El presente lo encuentra pendiente del teléfono, pero con la esperanza intacta. “Nadie del INCUCAI se comunicó conmigo por el momento, sí con los médicos. Ellos son los que nos informarían cuándo estaría disponible el riñón. La búsqueda no es urgente porque él está haciendo la diálisis, pero sé de casos en los que el riñón llega en semanas o meses hasta varios años. Por el momento estamos esperando el llamado”.

“Cuando nos dijeron que podía empezar el jardín y hacer una vida normal, se nos vino el mundo encima. Él la pasó muy mal al principio de la enfermedad, llegó a pesar 20 kilos por la retención de líquidos cuando un nene de su edad debería pesar ocho. No podía ni caminar”. Pero todo comenzó a mejorar con el tiempo: “Si hoy el ‘gordo’ está viviendo una vida normal gracias a mi señora y a mi familia, que se encargaron de cuidarlo 24 horas de él”.

A través de este medio, extendemos y difundimos el mensaje para que Pipe pueda encontrar un donante.

