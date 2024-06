Lionel Messi contó su experiencia cuando fue al psicólogo: "Nunca había probado"

La psicología en el deporte ya no es una novedad, pero en algún momento lo fue para Lionel Messi. En el pasado, cuando vivía otra etapa de su vida, el mejor jugador del mundo supo ir a terapia. En diálogo con Infobae, contó cómo fue su experiencia en aquel momento.

“Fui cuando estaba en Barcelona, hace mucho. Nunca había probado, era muy reacio a todo eso. No me gustaba. Yo soy una persona la cual me guardo todo para dentro y me como tanto lo bueno y lo malo. La verdad que me hizo muy bien, me gustó mucho, me ha ayudado muchísimo“, confesó el 10.

Y continuó: “Después dejé y no fui más. Pero la vez que fui hace mucho, me gustó, me hizo bien, me ayudó”.

De todas formas, Leo aseguró que tiene mucha confianza en su círculo íntimo para lidiar con sus problemas: “Tengo amigos, tengo familia, Antonela. Creo que de grande también fui cambiando mucho de eso. El psicólogo también me ayudó y fui compartiendo mucho más todo lo que me pasaba y me fui abriendo mucho más también con mi gente“.

El vínculo con sus hijos

La llegada de Leo a Miami le permite contar con momentos increíbles, como ver jugar al fútbol a sus hijos. “Es espectacular. Pasamos mucho tiempo en el club, entrenan tres o cuatro veces por semana. Compartimos en familia“, expresó en la charla con el Pollo Álvarez.

“Son muy diferentes. A Thiago no le puedo hablar, no le puedo decir nada porque reacciona de una manera y a Mateo todo lo contrario porque está buscando y mirando la aceptación de la grada. Pero no soy de hablarles, ni nada”, aseguró Leo.

Fuente: Bolavip