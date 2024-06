Juan Di Natale rompió el silencio tras su escandaloso enfrentamiento con el notero de LAM

Juan Di Natale y Ángel de Brito no se llevan nada bien y esto quedó más que claro, nuevamente, en la nota que intentó hacerle Alejandro Castelo para LAM. Meses atrás, se habían enfrentado cuando el periodista apuntó contra los programas de espectáculo y el notero lo chicaneó.





Ahora, ocurrió porque la prensa fue a buscarlo por el inesperado final de La Casta Está en Orden, el ciclo que no llegó a durar cuatro meses al aire de El Nueve, por la doble renuncia de los conductores. El ex CQC no quiso darle la nota, le pidieron que no fuera irónico en el saludo y lanzó: "No te hagas el rudo, porque vamos a ponernos rudos los dos. Lo nuestro ya terminó, mi amor. Andá vos con tu petisito y a mí no me jodas más. Lo que hiciste la otra vez fue sucio".

Eso desencadenó en una fuerte pelea entre ambos, que la cámara de A la Tarde registró y compartió las tremendas imágenes de Di Natale, quien incluso se negó a darle la nota a ellos si Castelo, de LAM, no se iba del lugar, algo que terminó haciendo para que sus colegas pudieran entrevistarlo.



Ahora, Juan rompió el silencio mediante X tras este insólito video, en donde dejó en claro su molestia: "En la lista interminable de mis fracasos, ninguno tan grande como estar en boca de esta versión Nelson de la Rosa de El Principito".

"No me creo más que nadie, tampoco menos. Ejerzo mi derecho a hablar con quien se me dé la gana y a ponerme malo si me provocan", sentenció Di Natale, contra Alejandro Castelo.

Fuente: pronto