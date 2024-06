Paul McCartney vuelve a Córdoba

Cumpliendo su promesa hecha durante su último show en el país en 2019, Paul McCartney regresará a Argentina en 2024 con presentaciones en Buenos Aires y Córdoba.

Estos conciertos forman parte del Got Back Tour, producido por DF Entertainment y En Vivo. McCartney, uno de los cantantes, compositores e intérpretes más exitosos de todos los tiempos, ofrecerá un espectáculo que abarca más de 60 años de música, incluyendo sus éxitos como solista, con Wings y, por supuesto, con los Beatles.

El icónico músico se presentará en Buenos Aires el 5 de octubre, después de una espera de cinco años desde su última actuación en la capital.

En Córdoba, el concierto marcará su regreso tras ocho años. McCartney tocó por primera vez en Argentina en 1993 y ha realizado ocho shows en el país desde entonces. Las entradas para el Got Back Tour estarán disponibles a partir de este miércoles a las 10 horas en la web oficial de All Access. Habrá una preventa exclusiva de 48 horas para clientes de Santander American Express, quienes podrán pagar en hasta seis cuotas sin interés. La venta general comenzará una vez agotada la preventa.

El Got Back Tour de McCartney comenzó en 2022 con 16 grandes shows en Estados Unidos, culminando con una actuación que el medio británico The Times calificó como el mejor concierto de la historia en Glastonbury. Posteriormente, McCartney añadió 18 shows más, llevando su tour a Australia, México y Brasil.

El productor José Palazzo habló con Cadena 3 y explicó que la noticia permite consolidar a la ciudad de Córdoba como un lugar de espectáculos. También anticipó cuándo arranca la venta de entradas y posibles precios.

"Estoy muy contento y orgulloso con mi equipo de haber podido participar de las ofertas. Paul McCartney se fue muy contento de Córdoba y por eso decidió volver. No es que se hace un show y el Gobierno está ajeno a esto, es importante que Córdoba se consolide como una gran ciudad de espectáculos", manifestó.

Y añadió: "Cuando nos bajaron el martillo, festejamos como un gol. estamos muy orgullosos de formar parte de esta producción con En Vivo Producciones. Estamos muy felices y no lo podemos creer".

También explicó que "trabajamos mucho con DF, una compañía muy importante de Argentina que gestiona varios shows en Buenos Aires. El manager de Paul estuvo conociendo el Mario Alberto Kempes ante de la primera visita de Paul en 2016 y quedó una muy buena relación".

Sobre los valores de las entradas, expresó: "Todavía no me han mandado los precios, pero arrancarían en los $80.000 dado que son valores internacionales. El martes arranca la preventa y el miércoles arranca la venta general a través de All Access, la misma empresa que vendió las entradas de Taylor Swift, Coldplay y Red Hot Chili Peppers. Hay que estar muy atentos, en el transcurso iremos pasando más detalles", adelantó.

Fuente: Cadena 3