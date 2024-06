Las cerealeras se asocian con Maximiliano Pullaro para financiar obras viales

El gobernador Maximiliano Pullaro encontró en las cerealeras con puertos y plantas aceiteras en Santa Fe socios para financiar obras viales anexas a la zona agroexportadora. Ya tiene el compromiso de que invertirán en el programa de bonos que el Estado provincial emitirá en los próximos meses.

A fines de abril se creó un programa de emisión de títulos de deuda por hasta 50 mil millones de pesos para ejecutar cuatro obras clave: la intersección de la ruta provincial N°91 con la nacional N°11; el Camino del Mozo; el Camino de la Cremería; y el tercer carril de la Autopista Santa Fe–Rosario.



Esa es la forma que encontró el gobierno provincial para no detener la obra pública en la provincia, que de por sí viene castigada por no recibir fondos de Nación en las trazas que le corresponden por jurisdicción.



El compromiso de las cerealeras

Todas estas obras descomprimirán parte de los accesos cercanos a los puertos y mejorarán notablemente el tránsito en la región de las obras que tienen cercanía con la zona portuaria. Según trascendió, el ministro de Economía, Pablo Olivares, tuvo un encuentro en la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) con el presidente de la Cámara de la Industria Aceitera Argentina (Ciara), Gustavo Idígoras donde habrían allanado el camino.

Este lunes, Letra P confirmó con dos fuentes calificadas de la industria aceitera la intención del sector de invertir en esos bonos, aunque por lo pronto no definieron de cuánto será el aporte de cada empresa. De hecho, no hay obligatoriedad de las agroexportadoras nucleadas en Ciara sino libre adhesión al programa.

“La idea es que el ecosistema de la Bolsa de Rosario sea co-colocador para captar buen financiamiento”, resumieron en el Ejecutivo santafesino. Se refiere al diseño del bono que realizó la Provincia con la institución para la emisión en el Mercado Argentino de Valores SA (perteneciente a la Bolsa) y el Mercado Argentino Electrónico de Buenos Aires. Incluso no se descarta que la propia Bolsa se sume a la compra de bonos.

Según confiaron en el gobierno santafesino serán bonos en serie para estar cubiertos y evitar demoras en la ejecución de los proyectos. De hecho, ya hay algunas de las cuatro obras mencionadas que comenzaron a dar sus primeros pasos. En conclusión, la emisión será en función a los desembolsos y certificados que requieran los proyectos.

