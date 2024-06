Le propuso casamiento en un show de La Konga en Italia y un imprevisto casi le arruina la idea

Las propuestas de casamientos en shows de cuarteto se volvieron moneda corriente y cada enamorado busca renovar ideas para sorprender a su pareja. Santiago es un cordobés que vive en Italia y aprovechó la gira internacional de La Konga, precisamente la fecha del 7 de junio en Carroponte, Milán, para asistir con su prometida y lanzarse a la nueva aventura.

El futuro marido dialogó con Así tocaba Leonor y contó que con Melany llevan casi dos años juntos, aunque un año y medio su relación continuó a la distancia. La idea estuvo circulando hace un tiempo y ambos sabían que iba a suceder. Sólo faltaba hacerlo formal y qué mejor que en el marco de una actuación de Nelson, Pablo y Diego. “Fue un show al aire libre, como en las Colectividades de Alta Gracia, parecía que estábamos en Córdoba”, recordó.

Si bien intentó comunicarse con la banda para que en pleno show mencionaran a la novia y la propuesta fuese “perfecta”, no logró coordinar con los artistas. Pero la situación no le impidió continuar con la hazaña. El momento llegó cuando estaba finalizando la segunda canción del repertorio, Si me dices que sí, uno de los favoritos de la pareja y con el que había soñado darle la sorpresa a su futura esposa. “Termina el tema y después sigue Latidos, otro de nuestros favoritos, fue inolvidable, hermoso”, contó.

Si bien tuvo un final feliz y la idea se llevó a la perfección, por un descuido y desconocimiento de un allegado casi que le termina arruinando el plan. Apenas entraron al recinto bailable y gracias a la tonada cordobesa, lograron conocer a un grupo oriundo de San Francisco que en cuestión de minutos se convirtieron em los cómplices de la historia.

Uno de ellos se encargó de filmar el momento para luego poder revivirlo junto a sus familiares. Otro integrante del grupo, quien hasta ese momento desconocía el plan de Santi, no tuvo mejor idea que intentar llevarlo de “prepo” hacia más adelante para disfrutar del show desde otra perspectiva. “Pará ‘¿No ves que le quiero proponer casamiento a mi novia?’”, logró explicarle. Tras el pedido de disculpas, el prometido, lejos de enojarse, bromeó con la situación. “Me costó tanto llegar acá y me la vas a cag*** ahora”, recordó.

“Cuando lo vi con el anillo no lo podía creer”, expresó Melany mientras mostraba orgullosa la alianza. La idea de la pareja es casarse por civil a fines de julio en Italia y en unos meses celebrar junto a sus seres queridos en Córdoba.

Fuente: El Doce