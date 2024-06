Lucas Pratto contó detalles sobre su relación con Ricardo Centurión: "Si vos no te dejás ayudar es muy difícil”

Lucas Pratto en la actualidad milita en el fútbol paraguayo. En este contexto entregó una entrevista al programa Poco Correctos de El Trece, en la cual, habló sobre su relación con Ricardo Centurión, quien hasta hace pocos días encendió las alarmas en Vélez tras una aparente desaparición por varios días.

“Cuando llegué, Riky estaba justo en el medio de no saber qué hacer; si seguir en Vélez, si pelearse con el mundo o si seguir siendo una persona positiva para él mismo, para el grupo y su entorno”, contó sobre el ex mediocampista de Boca Juniors.

En la misma línea, Pratto contó que Centurión había mencionado que uno de sus hijos le habían ayudado en su proceso. "Empezo a no jugar y volver al tema. No digo adicciones, porque no sé realmente qué es lo que tiene, si es que tiene una adicción, pero a perder el rumbo. Nosotros le hablábamos, pero si vos no te dejás ayudar es muy difícil”, añadió.

“Capaz que digo algo y va a quedar mal, pero yo no estoy tan de acuerdo en ayudarlo jugando. Sí de ayudar en que más allá de que tenga un contrato, ‘te queremos como persona’. Porque me parece una gran persona Ricky, lo poco que estuve, me pareció una persona muy noble, muy buena gente”, agregó.

El ahora delantero del Olimpia de Paraguay ejemplificó que no le parece sano y tampoco correcto que un deportista que no se presente a las prácticas y acuda sin dormir sea elegido por el técnico en el lugar de aquel jugador que mantiene un comportamiento correcto.

"Todos somos personas, en un trabajo o en el fútbol, donde todos queremos jugar. Y él le saca el puesto a un compañero que hace las cosas bien”, enfatizó.

¿Qué había pasado con Ricardo Centurión?

Luego de haber sido buscado en diferentes medios, en últimas horas se pudo conocer el paradero de Ricardo Centurión, futbolista que había generado preocupación en Vélez Sarsfield, institución que es dueña de su pase. Ricky se encuentra en su domicilio.

Los motivos se habrían dado por la negativa en su respuesta a través de los mensaje e incluso llamadas a su teléfono. Esta situación trascendió luego de que Fabián Berlanga, presidente del Fortín haya remarcado que el deportista se encontraba desaparecido hace ya diez días.

Fuente: 442