Noelia Marzol y cómo maneja la culpa cuando está lejos de sus hijos: “Ellos ven que trabajo por mis sueños”

Noelia Marzol avanza a paso firme en el mundo artístico. Después de haber participado en distintos ciclos televisivos, haberse desempeñado como actriz en ficciones y haber formado parte de éxitos teatrales, la bailarina y actriz va por más. Ahora debuta como artista y productora de su propio espectáculo: Bloody Tango.



En diálogo con TN Show, contó cómo se prepara para el estreno, habló de los desafíos de producir y estar en escena al mismo tiempo y dio detalles de la propuesta artística del espectáculo. Además, destacó el incondicional apoyo de su marido, Ramiro Arias, y reflexionó sobre las enseñanzas que quiere dejarle a sus hijos, Donatello y Alfonsina.



Noelia Marzol debuta en la producción teatral con “Bloody tango”

Noelia Marzol suma una nueva faceta a su extenso curriculum: la de productora teatral de su propio espectáculo. “Un poco surgió porque empecé a sentir dolores físicos. Si bien soy una persona joven, la carrera de un bailarín es bastante corta. Yo sabía que quería seguir relacionada con la danza porque es algo que amo, pero también entendía que no iba a poder bailar toda la vida, entonces empecé a buscarle la vuelta para abrirme camino desde otro lugar sin tener que ponerle el cuerpo”, explicó.

Así fue como nació Bloody tango, un proyecto con el que soñó durante mucho tiempo y que logra concretar gracias a su esfuerzo y determinación.

A lo largo de su trayectoria, Marzol ha dado cátedra de baile de diferentes estilos; sin embargo, siempre vuelve al tango. Al respecto, contó: “Es un ritmo que engloba todo lo que me gusta. Me resulta muy lindo bailarlo porque es superorgánico, sensual y muy técnico. Visualmente, me gusta mucho”. “Además, a mi abuelo le fascinaba el tango y mi papá también es amante del ritmo, así que seguramente hay algo de herencia”, comentó.

Si bien el tango está asociado a otra época, la artista y productora busca aggionarlo para llegar a todos los públicos. “Tratamos de buscarle la vuelta para modernizarlo, sin que deje de ser tango. Entonces el espectáculo es supercoreografiado y bailado; pero desde lo musical y lo visual tiene un montón de cuestiones que lo vuelven más dinámico y actual”, señaló.

Además, remarcó que si bien van a estar todos los temas clásicos del estilo, también va a haber canciones pop con base de tango, como por ejemplo “Toxic” de Britney Spears.

Noelia Marzol habló de los desafíos de producir y protagonizar un espectáculo

Desde un comienzo, Noelia Marzol sabía que protagonizar y producir su propio espectáculo iba a implicar un gran desafío, pero se muestra feliz de haberlo afrontado. “Como estoy en los dos roles, me tengo que desdoblar todo el tiempo y eso es complicado. O sea, le tengo que prestar atención a muchos detalles que tienen que ver con resolver temas de vestuario, luces y teatro; pero no me quiero distraer de la parte artística y de lo que conlleva también ponerle el cuerpo a este proyecto. Entonces, ahora que estamos con los ensayos, trato de concentrarme en que lo coreográfico y artístico sea impecable”, expresó.

Sin bien es un gran desafío, aseguró que se siente superrespaldada y acompañada por todo el equipo. “Son casi todos amigos, así que gente de muchísima confianza. Además, estoy trabajando con el productor Gabriel García, que sabe muchísimo, entonces me enseña, me ayuda y me guía”, sostuvo.



Respecto a cómo ideó el equipo, señaló: “Queríamos formar un grupo de artistas que fuesen realmente talentosos, no queríamos a nadie para atraer gente u ocupar un espacio. En escena están Jony Lazarte, Lourdes Sánchez, Ana Devin — que es la cantante— y un grupo de bailarines que son todos campeones mundiales de tango. En total somos 11 personas en escena. Y María Laura Cattalini es la coreografía y la directora”.

A dos semanas del estreno, Marzol admitió que su temor es llegar bien. “Lo pienso con mis experiencias anteriores y uno siempre llega justo al estreno, no importa si empieza tres meses antes o un año. Y yo soy muy perfeccionista y me carcome la cabeza porque siento que ese día es como una prueba de fuego y tiene que salir todo impecable”, dijo.

El debut del espectáculo está programado para el martes 2 de julio, en el Teatro Politeama. Además, habrá una función adicional el lunes 8 del mismo mes. Y próximamente confirmarán presentaciones en el interior del país y al exterior.

Noelia Marzol reflexionó sobre las enseñanzas que les quiere dejar a sus hijos

Noelia Marzol no solo atraviesa un gran presente profesional, sino también personal. Lleva casi cinco años de relación con Ramiro Arias, con quien formó una familia.



Consultada acerca de cómo conjuga su trabajo artístico y su nueva faceta de productora con su rol de mamá de Donatello y Alfonsina, admitió: “Es como una complicación. Por un lado, la verdad es que yo me inspiro mucho con esto de mis hijos y trato de fomentarles la rutina del trabajo porque quiero que a futuro sean personas independientes. Pero eso no quita que el día a día sea complicado, más que nada porque mis horarios no son nada rutinarios y ellos, como son muy chiquitos, necesitan tener una rutina”.

“Él está al pie del cañón siempre y es lo más... Es un padre cariñoso y presente, una persona que es superinspiradora y que me apoya en todo”, aseguró sobre el rol de su marido. Y a modo de ejemplo, contó: “Estos días estoy ensayando mucho y a veces cuando llego mis hijos ya están dormidos. La verdad es que es bastante angustiante porque no los veo mucho, pero Rami, lejos de boicotearme o hacerme sentir mal o culpable, está todo el tiempo remarcándome que ya estamos en la recta final, que es un período de mi vida y que es poco tiempo. Entonces, sentir el apoyo de él, obviamente, me libera de un montón de culpas”.

A modo de cierre, reflexionó: “Yo amo mi trabajo y lo hago con muchísima pasión, pero trabajar a la par de ser madre no es fácil. Hay un montón de circunstancias en las cuales no podés estar presente y entonces a veces me agarra culpa. Sin embargo, cuando lo veo a la distancia, creo que es un buen ejemplo que ellos vean que está bueno ser independiente, seguir los sueños y trabajar en eso”.

“A mí, por lo menos, me gustaría que ellos con sus vidas elijan hacer les gusta, que lo hagan con mucha pasión y que le dediquen el tiempo que le tengan que dedicar”, concluyó.

Fuente: TN