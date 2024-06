El Kun Agüero blanqueó sus intenciones de ser dueño de un club en medio del debate de las SAD en Argentina: "Me voy a meter"

Desde el momento en que colgó los botines obligatoriamente por la arritmia cardíaca que padeció en octubre de 2021, el Kun Agüero comenzó una vida diferente, alejada de las canchas, pero no del fútbol. Empezó a comentar en transmisiones deportivas, armó un equipo de eSports, y también preside al equipo Kunisports de la Kings League, una competición de fútbol 7.

En el mientras tanto, comenzó a promulgar el arribo de las Sociedades Anónimas Deportivas al fútbol argentino, y lo hizo junto al actual presidente de la República Argentina, Javier Milei, y quien presidió a la Nación entre 2015 y 2019, Mauricio Macri. Y en las últimas horas, el ex delantero de la Independiente y Manchester City confesó que ingresará en un club de fútbol para administrarlo.

Mientras disfrutaba de la final de la NBA entre Dallas Mavericks y Boston Celtics, el ex yerno de Diego Maradona se refirió a su futuro, del que descartó ser director técnico, y en plena charla con el streamer Martín Pérez Disalvo, más conocido como Coscu, indicó: “La realidad es que estoy pensando que me voy a meter en un club de fútbol, como dueño. No voy a decir qué club, pero está en camino”.

Si bien Coscu le retrucó con la pregunta sobre la posibilidad de dirigir a un largo plazo, Agüero fue clarito: “A mí me gusta administrar, ayudar al club, progresar… Armar un buen equipo, un buen staff. Me gusta más poder ver que un club crezca bien”, manifestó. A pesar de que no quiso indicar a qué equipo ingresará, su deseo de instalar las SAD en el fútbol argentino empieza a cumplirse. Habrá que esperar para que se sepa si será en su país de origen o en otro lugar.

El Kun Agüero habló con Milei por las SAD en el fútbol argentino

Hace algunos meses, el Presidente de la República Argentina, Javier Milei, aseguró que dialogó con Sergio Agüero para que lo ayude a promulgar el arribo de las SAD en el fútbol argentino, y destacó que el ex delantero de la Selección Argentina es “una persona con una inteligencia para nada convencional, una profundidad analítica verdaderamente sorprendente y que entiende la naturaleza del planteo que hacemos”

¿Qué son las Sociedades Anónimas Deportivas?

Las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD) están orientadas hacia el lucro, buscando beneficios individuales y ganancias. Los principales dueños de los clubes bajo este modelo son inversionistas. En este contexto, los socios no participan en la toma de decisiones relacionadas con la entidad deportiva, ya que la responsabilidad recae completamente en los accionistas, que pueden ser empresas, individuos o entidades, a través de la representación en un Consejo de Administración.

Cabe destacar que para respaldar sus operaciones, estos clubes pueden atraer inversiones extranjeras y tienen la opción de cotizar en bolsa como vías para financiar sus actividades.

¿Qué dijo Milei sobre las SAD?

Sobre este tema, en la entrevista que tuvo con Alejandro Fantino en Neura en octubre del 2022, el libertario electo como Presidente de la Nación expresó: “A mí me gusta el modelo inglés, no les va mal. La pregunta es cómo se financia. Las sociedades anónimas, de hecho, tienen clubes que cotizan en bolsa y todo. ¿A quién carajo le importa quién es (el dueño) si le ganás a River cinco a cero y sos campeón del mundo? ¿O preferís seguir en esta miseria que tenemos cada vez de fútbol de peor calidad? ¿Cómo nos va cada vez que salimos afuera de la Argentina? ¿Vos preferís perder 4 a 0 contra el Milan pero decir ‘soy nacional y popular? ¿Antes que pegarle un baile de novela?’”.

Luego del debate que se desarrolló una semana antes del balotaje que los enfrentó a Milei y Sergio Massa en las elecciones nacionales, el libertario volvió a hablar del tema y, nuevamente, fue contundente mostrándose a favor de las SAD en el fútbol argentino: “Esa es otra mentira más. Los clubes como están ahora pueden seguir sin problema, pero también, digamos o sea, la pregunta es ¿por qué restringir la posibilidad de tener clubes que sean S.A.? ¿Cuál es el problema si alguien quiere que su club sea como el Manchester City?”.

¿Las SAD promueven la desigualdad?

En el mundo hay ejemplos claros de lo que representan las SAD y si bien hay ejemplos exitosos, también hay muchos casos donde los clubes se funden. En el ascenso español hay sobrados ejemplos: empresarios compran un club, permanecen un par de años y luego se marchan dejando en ruinas a la institución, que en muchos casos debe cambiar de nombre para seguir compitiendo.

En Argentina, los clubes no solamente son de fútbol. La inmensa mayoría también tienen otras disciplinas. Lógicamente -a nivel económico- lo más redituable siempre es el fútbol, pero también es importante que haya más disciplinas y actividades porque la función del club es social y no económica.

