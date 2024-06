Seis meses de gestión de Pullaro: Equilibrio con Milei, enderezando el desastre de Perotti y muy positivo en seguridad

A seis meses de iniciado su mandato, Maximiliano Pullaro realizó un balance de su gestión. En un acto con ministros y legisladores de Unidos para Cambiar Santa Fe, el gobernador celebró el rumbo del gobierno. “Entendimos que la principal expectativa que tenía la sociedad sobre nuestro gobierno era que pudiésemos poner orden”, dijo ante los presentes. Al momento de los balances, en el radicalismo destacan el esfuerzo por equilibrar las cuentas en el Estado y ponen en el horizonte el objetivo de lograr reformar la Constitución provincial, mientras que en el socialismo valoran los logros en materia de seguridad. En la oposición, parte del peronismo considera que no hay una visión clara de hacia dónde se quiere ir y le reclama políticas destinadas a los sectores populares; en tanto, desde el Frente Amplio por la Soberanía le cuestionan su “alineamiento” con el gobierno de Javier Milei. Dialogamos con dirigentes de distintos espacios políticos para analizar los seis meses de gobierno de Pullaro en la provincia.



El evento tuvo lugar el pasado miércoles, en el Centro Cultural Paco Urondo de la ciudad de Santa Fe. Rodeado de sus funcionarios y trabajadores de las distintas áreas del gobierno, Pullaro definió a sus primeros seis meses de gestión con tres palabras: orden, acción y equipo. “Entendimos que la principal expectativa que tenía la sociedad sobre nuestro gobierno era que pudiésemos poner orden”, dijo el mandatario provincial y advirtió que Santa Fe “va a liderar la recuperación que va a tener la República Argentina”. A su vez, anticipó que se viene “una etapa completamente diferente” en su gobierno: “Aplicar políticas públicas que nos permitan contener y generar mayores condiciones de igualdad para todas las personas”.

En el radicalismo comparten el diagnóstico del gobernador. “Tomamos la provincia con un alto déficit y con una deuda flotante importante. Con una cuestión de inseguridad que golpeaba muy fuerte, principalmente en las grandes ciudades. Con retrocesos en lo educativo, lo social, lo productivo, en obras de infraestructura que estaban paradas y con deudas varias. Y en seis meses de gobierno esas cuestiones negativas se han revertido”, evaluó Felipe Michlig, senador por el departamento San Cristóbal. “Hacemos una valoración más que positiva”, completó.



El presidente de la UCR destacó la puesta en marcha de la obra pública en un contexto de parate generalizado, celebró la baja en los índices de homicidios en Rosario y valoró la constancia del gobierno para defender los intereses santafesinos. “Nos hemos puesto muy firmes cuando se trató de que no aumenten los derechos de exportación a nuestros productos, o cuando se hablaba del corte del biodiesel para defender esta industria que es muy importante para Santa Fe”, expresó y agregó: “Estamos por el buen camino y esto tiene que ver con una UCR que ha consolidado la unidad, pero también los aportes que hacen todos los partidos al frente Unidos, para contar con un frente heterogéneo. Y eso es un respaldo político para la gestión de Pullaro”.

De cara a lo que viene, Michlig consideró que el gobierno “debe seguir consolidando su proyecto político” y deslizó su deseo de que esta gestión finalmente sea la que avance con una reforma en la Constitución provincial. “Necesitamos actualizarla. Es una buena Constitución, pero tiene 62 años y tiene que estar en sintonía con los cambios que hubo a nivel mundial. Este es uno de los desafíos; no es lo urgente, pero sí es importante”, señaló. Con mayoría en ambas cámaras, a Pullaro se le abre una posibilidad de concretar aquello que sus antecesores también quisieron, pero no pudieron.



En el socialismo, uno de los socios fundamentales de Unidos, también valoran los resultados obtenidos en materia de seguridad. “Pullaro lo fijó como prioridad al inicio de su gestión y después de seis meses empezamos a ver resultados que ojalá se sostengan”, destacó el diputado provincial Antonio Bonfatti. “Veníamos de una provincia donde no había gestión y donde se destruyó todo lo que se había construido con tanto esfuerzo en doce años. Este gobierno asumió con escasez de móviles policiales en Rosario y eso se multiplicó en muy poco tiempo. Y se ha logrado un trabajo en conjunto con Nación que ha permitido mitigar los efectos que venimos padeciendo de tanta violencia”, remarcó.

Para el exgorbernador santafesino también es importante el trabajo que se viene haciendo en materia económica y se refirió a la herencia recibida por la anterior gestión. “El gobierno asumió una provincia con desequilibrio fiscal y una deuda flotante importante. Pero ha logrado equilibrar las cuentas, pagar las deudas, dar inicio a obras públicas y planificar obras a futuro”, sostuvo y añadió: “Ahora se está abordando el tema del déficit de la Caja de Jubilaciones, que también es muy importante”.



En ese sentido, Bonfatti evaluó que uno de los desafíos del gobierno para el futuro de la gestión es seguir reclamando al gobierno nacional que se haga cargo de las deudas que mantiene que con Santa Fe: “No es un tema menor. Nos ha dejado con una desfinanciación a partir de la merma de la coparticipación, la pérdida del Fonid, la pérdida del subsidio al transporte. Todas estas cosas demandan de mucha muñeca para ir abordándolas y seguir adelante. Yo creo que Santa Fe puede ser un tractor de la economía del país, pero el gobierno nacional debe escuchar más al interior del país”.

Mirada crítica

En la oposición los análisis sobre el rumbo del gobierno de Pullaro son más críticos y menos optimistas. En el peronismo reconocen que el gobierno logró resultados en materia de seguridad, aunque ponen reparos sobre la orientación de esa política. “Me parece que es una política construida solamente desde la mirada policial y punitiva, y a la que le falta integralidad y perspectiva de largo plazo”, señaló la diputada provincial Lucila De Ponti (Santa Fe sin Miedo). Mientras que en el rumbo económico, consideró que el lineamiento es “ajustar para alcanzar un equilibrio fiscal en consonancia con las decisiones que se están tomando desde el gobierno nacional”.



Para la legisladora, por fuera de esos dos aspectos lo que se observa es “una suerte de ausencia de visión” respecto al camino que se quiere transitar. “Estamos en un contexto económico muy complejo donde la gente está sufriendo los efectos de la recesión y no veo ni desde las políticas sociales, ni desde las políticas destinadas a sostener el empleo o la producción, medidas contundentes en ese sentido”, analizó. “Me parece que es un gobierno que se ha dedicado a las políticas de seguridad y a ordenar gastos del Estado en un sentido de ajuste fiscal. Pero lo que veo es una ausencia de proyecto de provincia más integrador”, añadió.

Asimismo, De Ponti se refirió a la relación que mantiene el gobierno provincial con Nación, donde consideró que Pullaro, al igual que los mandatarios de otras provincias, no van a fondo en los reclamos contra el gobierno nacional por la quita de recursos. “Santa Fe está siendo profundamente perjudicada por el reparto de recursos y la verdad que los reclamos que uno ha escuchado por parte de los gobernantes son absolutamente tibios”, evaluó. Y añadió: “El gobernador, como una gran parte de los dirigentes argentinos, quedaron entre el miedo a Milei y el miedo a quedar vinculados al peronismo, y todavía no encuentra una voz contundente para expresarse”.



En tanto, para el diputado provincial Carlos Del Frade (Frente Amplio por la Soberanía) Pullaro asumió “un gobierno de centro derecha” que eligió como enemigo a los docentes y que se ha alineado al gobierno nacional de Javier Milei. “Me preocupan esas definiciones políticas. Su idea de un Estado presente, que había desarrollado cuando asumió como gobernador, hoy me parece que es un péndulo roto, porque siempre va del centro a la derecha, pero nunca a la izquierda y eso va a generar mucha dependencia de las multinacionales que vienen manejando la provincia de Santa Fe”, cuestionó.

Respecto a la baja en los indicadores de seguridad, que Pullaro celebró esta semana en Rosario junto a la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, el legislador manifestó su temor de que se trate de una cuestión temporal: “Todavía no sabemos bien cuáles son las razones de los descensos de homicidios, que esperemos que así siga. Pero no está muy claro por qué se han disminuido y ojalá que lo puedan explicar para saber cómo mantenerlo en el tiempo. A mí me da la sensación que estamos en una reestructuración de las 46 bandas narcopoliciales que tenemos, pero me preocupa mucho el discurso de narcoterrorismo”.





Por último, el dirigente criticó el “alineamiento” de Pullaro con Milei y apuntó contra el rumbo económico del gobierno. “Ha dicho claramente que estaba de acuerdo con la Ley Bases y yo lo veo muy alineado con Nación en lo estructural, me preocupa mucho”, manifestó y añadió: “Creo que es necesario que el gobierno aplique una reforma impositiva para que paguen más los que más tienen. El gobierno provincial habla mucho de déficit, pero la política pública no tiene que pensarse con la lógica de una empresa privada”.

Con información de Pagina12