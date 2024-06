Axel Kicillof contraatacó a Javier Milei luego que éste lo tildara de “enano comunista”

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, contraatacó este sábado al presidente de la Nación, Javier Milei, luego que éste lo tildara de “enano comunista”. Tras una semana de las más positivas para la administración de La Libertad Avanza, en especial por la aprobación de la ‘Ley de Bases’ en el Senado, el dirigente kirchnerista devolvió el dardo que Milei le tiró la última semana durante un foro libertario y aseveró que el mandatario nacional “es un ignorante”.

Al referirse a las definiciones de Milei sobre su persona durante el evento ‘El renacer de la libertad en Argentina y el mundo’, organizado por la Fundación Libertad y Progreso, en donde el Presidente lo llamó “enano comunista” y además lo acusó de generar “déficit fiscal” en la provincia que gobierna, Kicillof aseguró -en declaraciones a AM 750- que su jurisdicción “es la más austera de la Argentina cuando uno calcula el gasto por habitante”.

“No es una provincia que tenga ni los recursos o gastos para ser derrochadora de algo. No lo hubo nunca. Buenos Aires tiene una cuestión estructural con la coparticipación”, retrucó el mandatario provincial. Y le achacó al Gobierno nacional que “todo eso lo han recortado”. “Mientras nos sacan los recursos, hay cada vez más necesidades y demandas”, ahondó Kicillof, recién llegado de Italia, donde mantuvo un encuentro nada más y nada menos que con el papa Francisco.

“(Milei) Tiene que devolverle a la Provincia y a todas las provincias los recursos que legalmente les sustrajeron”, instó. Y arguyó que “lo que dice Milei es mentira” porque “no tiene un solo argumento ni conoce los temas, con lo que inventa o agrede”. “A mí me lo hace personalmente, pero no entro en chicanas. El problema es con los maestros y los que se toman el bondi, con la seguridad. Toda la responsabilidad es de él, y la poca recaudación que hay es por la crisis que va generando”, disparó.

La reunión de Kicillof con el Papa

En otro tramo del reportaje, Kicillof habló de su reunión con el Papa en Roma. “Fueron dos reuniones muy interesantes, conmovedoras”, dijo. No obstante, aclaró que no hablaron sobre una eventual visita de Francisco a la Argentina ni otros temas de coyuntura. “Si él tiene algo para decir, lo hará por la vía que corresponda. Estuvimos de mañana 40 minutos y luego me citó a la tarde dos horas. Tocamos muchísimos temas”, mencionó.

La embestida de Milei que causó la reacción de Kicillof

“El enano comunista es enemigo de la libertad y en especial de este gobierno”, fue la frase de Milei contra Kicillof, sin nombrarlo, que generaron la reacción del gobernador bonaerense este sábado. Pero no todo quedó allí, pues el Presidente redobló: “El hecho de que tenga déficit fiscal, hace que (Kicillof) use al Banco Provincia como mecanismo de financiamiento”. “Las ideas de la libertad son más fuertes, porque a pesar de la casta inmunda se está venciendo la inflación”, sentenció.

Con información de www.elintransigente.com