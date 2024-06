Martín Menem le puso fecha a la aprobación de la Ley Bases en Diputados

El titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, habló sobre la Ley Bases luego de la sanción que obtuvo en el Senado y se mostró seguro en que el proyecto estará sancionado para el próximo 9 de Julio.

En ese sentido, Menem consideró que sería una contradicción que los legisladores de la Cámara Baja aprueben un proyecto diferente al original.

"La Argentina no cambió, sigue necesitando la ley y que plasmemos lo que la gente votó en las urnas. Creo que no vamos a tener inconvenientes", sostuvo sobre la sanción de la iniciativa sin incorporar las modificaciones que se votaron en el Senado.

En diálogo por Radio Rivadavia, aclaró que el acta que contiene las modificaciones aplicadas todavía no ingresó a la cámara que preside y si bien planteó que tiene una idea de los cambios, agregó le "costaría entender que los mismos diputados que hace 45 días votaron a favor de un proyecto puedan no votar a favor de un mismo proyecto".

"Me cuesta creen que no le vayamos a dar al Presidente la ley tal cual la pidió", planteó. "Lo que hay que definir es cuáles cambios de los que se aplicaron en el Senado aceptamos y cuales no. Vamos a tratar de que no haya dinamismo en el cambio de voto. Creo que vamos a andar muy bien", vaticinó.

Sobre los puntos centrales en el que el oficialismo insistirá, Menem recalcó que las "prioridades" serán la restitución del Impuesto a las Ganancias, Bienes Personales y el capítulo de privatizaciones.

"Ley de Bases ya hay. Falta definir qué tipo vamos a tener: si la original, la que modificó el Senado, o un mix. No tengo dudas de que para el 9 de julio la ley va a estar sancionada", prometió.

