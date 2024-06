La polémica respuesta de Mateo Retegui luego de su debut con Italia: "Me siento italiano"

Mateo Retegui en la actualidad juega para la Selección de Italia que tuvo su debut hace algunas horas en la Eurocopa 2024. En este contexto realizó una inesperada declaración en la cual argumenta que se siente representado por el combinado nacional en el que milita.

"Yo me siento italiano. Por más que haya vivido toda mi vida en Argentina, cuando vengo acá me siento como en casa", sostuvo en declaraciones entregadas a La Gazzetta dello Sport.

Se debe anotar que Retegui había tenido participaciones en algunos partidos amistosos, Eliminatorias y por supuesto la Nations League.

El ex Boca tuvo participación en el debut de la actual campeona de Europa en el minuto 37 tras su ingreso en reemplazo de Gianluca Scamacca.

Un detalle para tener en cuenta es que Mate está blindado por la selección nacional de ese país. De esta manera ya no existen posibilidades de que pueda vestir la camiseta de la Argentina.

Teniendo en cuenta lo anterior, el reglamento es claro en este aspecto e indica que aquellos menores de 21 años tendrán que jugar tres partidos o menos con un combinadonacional para que puedan representar a otro país de nacimiento.

Ante esta situación, el delantero añadió que no sabe qué hubiera ocurrido si Scaloni lo hubiese llamado. "Me llamó Roberto Mancini y no lo pensé, le dije que sí".

Fuente: 442