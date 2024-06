Messi, a corazón abierto en un streaming con su sobrino: la relación con Antonela, el insulto que más le dolió y una visita pendiente

Lionel Messi se encuentra en la ciudad de Atlanta, Estados Unidos. concentrado junto al resto de la delegación de la Selección Argentina en lo que es la preparación previa al debut frente a Canadá por la Copa América el jueves 20 de junio a partir de las 21 horas.

En tal sentido, la Pulga mostró una faceta distendida en el programa de streaming de su sobrino Tomás Messi que se llama Dispuestos a todo en donde el hijo de su hermano trató de sacarlo de la típica charla futbolera y contó detalles desconocidos.

Su relación con Antonela Rocuzzo y una inesperada confesión: "Era bastante celoso"

Tras ser consultado por el hijo de Matías sobre su relación con Antonela Rocuzzo, quien es su esposa desde hace varios años y con quien tienen tres hijos, Messi reveló que "era bastante celoso" en los comienzos de la relación.

“La verdad que ahora no soy celoso. Cuando era más pibe, si lo era. Pero hace un tiempo ya que no. Si tuve mi época. No recuerdo que me ponía celoso, pero si recuerdo que lo era bastante. Cuando estábamos de novios, al principio””, contó entre risas.

"Con Anto cuando eramos chiquitos decíamos que eramos 'amigovios'. pero cuando yo me fui a España perdimos un poco el contacto, después nos comunicábamos mediante cartas, mails y a los 16 ó 17 años nos volvimos a reencontrar. Y después a los 19 ó 20 por ahí nos pusimos de novios formalmente".

El insulto más ingenioso que recibió: "Fue el más doloroso"

El capitán de la Selección argentina, Lionel Messi, recordó una triste situación que le tocó atravesar durante la Copa América 2011.



“En la Copa América de 2011 en Argentina, cuando jugábamos en Santa Fe, me dijeron de todo a mí y a toda la Selección, fue bastante duro. Me putearon en todos los colores”.

En aquella Copa América, la Selección igualó sin goles en la fase de grupos contra Colombia, en un partido muy pobre, y quedó eliminada en cuartos de final contra Uruguay en los penales. Ambos encuentros, en los que se vivió un clima muy tenso, se disputaron en la cancha de Colón de Santa Fe.

La visita pendiente que tiene en Argentina

Messi, que vivió gran parte de su vida afuera del país, confesó cuál es una de sus cuentas pendientes: “Tengo pendiente conocer más Argentina porque nunca tuve la oportunidad y es algo que hablamos siempre con Antonela. Quiero poder visitarlo, porque tiene lugares maravillosos. Mucha gente me habla de lugares que yo no conozco”.

"En un futuro cuando se termine todo esto voy a tener tiempo de sobra para poder visitar. Por ejemplo, Las Cataratas (de Iguazú). No las conozco y es un lugar tan típico para nosotros. Yo no lo visité y me gustaría ir. Antonela fue hace unos años con los nenes y me gustaría volver con ellos”, reveló.

Team verano, la regla que no aplica en el truco y el deporte que más le cuesta

Por último, habló sobre las costumbres argentinas y subrayó que “al truco se juega sin flor” y que en un buen asado lo que no puede faltar es “un helado de postre porque me gusta mucho lo dulce”.

"Soy team verano", aclaró la Pulga. "No tengo prácticamente ropa de invierno. Hace mucho que no me pongo nada, solo una campera o un buzo o pantalón largo como mucho. Me gusta mucho el verano, la paso mal con el frío. La verdad que me cambia hasta el ánimo cuando es invierno, que tiene su parte buena pero yo lo sufría en las canchas. Un poquito de frío y se me congela los dedos y no siento los pies".

“El tenis, que es más difícil. Tenés que saber jugar bien porque es muy técnico. Intenté hace muchos años y con Antonela fuimos a un par de clases, pero no sé jugarlo", contó Messi sobre la dificultad que tiene para practicar dicho deporte.

Su mensaje previo al inicio de la Copa América

En tal sentido y para cerrar la hermosa entrevista que le concedió a su sobrino Tomás, Messi dejó un mensaje en la antesala al duelo con Canadá que marcara el debut de la Selección Argentina en la Copa América de Estados Unidos.

"Que trataremos de dar el máximo una vez más y conseguir el objetivo que no es fácil. Nos estamos preparando para pelearla y volver a ganarla. Gracias al cariño de toda Argentina, para mí era muy especial conseguir todo lo que conseguí y tener el cariño de Argentina, un lugar que tanto quiero. Mi lugar, mi casa y soy un agradecido por todo el cariño que recibo”, concluyó la Pulga.

