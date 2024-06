Carlos Heller: "Milei busca un ministro que cumpla con el objetivo de destruir el Estado"

Carlos Heller, ex vicepresidente de Boca Juniors, advirtió que el Gobierno "podría cometer una grave violación institucional" en el trámite de la Ley Bases en la Cámara Baja: "Diputados no debería volver a tratar los capítulos que ya se cayeron", expresó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Carlos Heller es diputado nacional, presidente del Partido Solidario y del Banco Credicoop. Fue presidente, además, de la Asociación de Bancos Públicos y Privados, y vicepresidente del Club Boca Junior entre 1985 y 1995. El Gobierno nacional aprobó la ambiciosa Ley Bases en medio de una masiva movilización que buscó expresar el repudio a ese proyecto.

El economista Diego Giacomini sostuvo que no había posibilidad de recuperación de la economía por el consumo por la recuperación de los salarios, porque si bien podían llegar a recuperarse respecto de la inflación del último mes, muchos salarios quedaban atrasados respecto de hace seis meses. Pero, al mismo tiempo, al haber menos gente empleada, la masa total salarial dedicada al consumo va a ser menor. ¿Existe una posibilidad de reactivación en el segundo semestre?

El FMI, en su comunicado, dice que la recesión económica actual podría prolongarse y que la desinflación será persistente, lo cual provocará “penurias prolongadas y mayores tensiones sociales, incluso con el refuerzo del gasto social”.

Este comunicado empeora el pronóstico para la economía argentina, prevé una caída del PBI del 3,5% este año. El Banco Mundial también revisó su proyección de 2,8% a 3,5% la semana pasada. Además, mencionan que Argentina y Haití son los únicos países de América Latina con caída en su PBI.

Esto no es una interpretación, son datos duros que indican “penurias y tensiones sociales" por parte del FMI. No hay ningún dato alentador. Incluso la afirmación de que los salarios están ganándole a la inflación es mentira.

¿Conoces a alguna persona que trabaje en relación de dependencia que esté ganando por encima de la inflación con su sueldo? Los acuerdos paritarios son posteriores a los aumentos de precios. Si la inflación está descendiendo, el aumento del mes pasado puede parecer superior a la inflación de este mes, pero eso no significa una mejora en el salario real.

Giacomini, incluso, agregó que este era el mejor momento de Milei porque todo lo que venía iba a ser peor…

Milei se autoproclama como "el ajustador más grande de la historia universal", por lo tanto es lógico que esté pasando por su mejor momento. A diferencia de otros presidentes que prometían revoluciones productivas y salariazos, él dice que su misión es ajustar.

Además, se presenta como un topo dentro del Estado para destruirlo desde adentro, lo que hace que no necesitemos teorías complicadas para entender sus intenciones, ya que es claro y transparente sobre lo que está haciendo.

Algunos quieren disimular esto, pero el Presidente es claro con su intenciones. Hay una mentira cuando dice que el ajuste lo paga la política y la casta, algo que ya no se dice porque no resiste análisis. Cualquier indicador de caída de consumo lo muestra, incluso en el turismo durante un fin de semana largo. De hecho, hablé con el dueño de un restaurante que frecuento, y me dijo que su facturación cayó un 50%, con menos gente y menos consumo. Esto es evidente y no hace falta buscar más datos, aunque sobran.

Además, cuando lees lo que el Fondo Monetario Internacional le pide a Argentina, queda claro que esto empeorará. El FMI pide más ajustes y cambios estructurales para mantener el superávit fiscal, siempre desde el recorte del gasto y no desde el crecimiento o la mejora de los ingresos. Así que no hay ninguna buena noticia.

Un economista muy cercano a Milei como Fausto Sportorno planteó que viene una segunda etapa que dejaría a Caputo afuera y sería más “mileísta”. ¿Imaginás posible el cambio del ministro de Economía y un cambio en la política económica en algún sentido, ya sea para peor o mejor?

No me gusta entrar en ese debate y explicaré por qué. Primero, porque Spotorno debe querer que Sturzenegger reemplace a Caputo. No veo mucha diferencia entre ellos, tendríamos que discutir quién es menos peor.

El Presidente nos marca la línea a seguir. En definitiva, buscan al ministro que mejor cumpla con el objetivo de destruir el Estado, que es el objetivo supremo de esta gestión de gobierno. La idea del Presidente es que, una vez desaparecido el Estado, las fuerzas del mercado asignarán los recursos de la manera más equitativa y según los méritos de cada uno. Según ellos, todo funcionará perfectamente así.

El futuro de los capítulo caídos de la Ley Bases

Alejandro Gomel (AG): Yendo a su rol como diputado, vuelve la Ley Bases y el Gobierno insiste con las privatizaciones y con Ganancias. ¿Cómo ve lo que se viene la semana que viene, en donde habrá comisión?

Primero, decidiremos nuestra postura en una reunión de bloque, como siempre lo hacemos. Quiero advertir que el Gobierno podría cometer una grave violación institucional.

La vicepresidenta negó al diputado Wado De Pedro la votación de una moción de orden, violando el reglamento, y algo similar hizo el presidente de Diputados en la sesión anterior con el diputado Martínez cuando se pidió que se convoque a Pettovello.

En mi opinión, los capítulos sobre impuesto a las Ganancias, bienes personales y moratoria previsional no pueden volver a tratarse en Diputados porque fueron rechazados, no modificados. En un sistema bicameral, cuando una cámara rechaza algo, ese capítulo se cae.

Diversos juristas coinciden en que estos capítulos que se cayeron no deberían volver a tratarse hasta el próximo año parlamentario. El Ejecutivo intentará forzar esta situación, y mi interpretación personal es que esos capítulos no deberían volver a tratarse, pero ya veremos qué pasará.

El plan del gobierno y la licuadora fiscal

Fernando Meaños (FM): Yendo al sistema financiero, ¿qué es lo que está pasando con los créditos y los depósitos? Hay datos de mayo que indican cierta reactivación del crédito y, paralelamente, hay muchos bancos que están subiendo la tasa de interés para captar depósitos.

Más que para captar es para no perder depósitos. El Banco Central ha reducido las tasas que paga por el dinero inactivo de los bancos, lo que ha llevado a que bajemos las tasas de los plazos fijos. En definitiva es parte del plan del gobierno para mantener el equilibrio fiscal, la llamada licuadora.

Los bancos estamos ajustando nuestras tasas para alinearnos con el sistema y acercarnos a la expectativa de inflación, de manera que los ahorristas no pierdan. Históricamente, las tasas positivas fueron instauradas en Argentina por Martínez de Hoz, como un mecanismo de subvención para actividades productivas, acceso a la vivienda y compras de bienes, pero ahora la situación es más dramática debido a la alta inflación.

En cuanto al crédito, estamos viendo un crecimiento importante en nuestra cartera. Nuestro enfoque es expandir la base de usuarios de crédito en lugar de aumentar lo que deben los deudores existentes. Con tasas competitivas, estamos ganando espacio en el mercado y logrando buenos resultados.

Con información de www.perfil.com