Quién es Shonda Rhimes, la mujer detrás del éxito de Grey’s Anatomy y Bridgerton

¿Qué tienen en común Grey's Anatomy y Bridgerton? Más allá que son dos series tan largas como exitosas, se podría decir que desde lo narrativo son completamente distintas: por un lado, un caos de médicos; y por el otro, toda la elegancia y el romance de principios del siglo XIX. Sin embargo, estos dos mundos tan diferentes -entre tantos otros- tienen detrás toda la creatividad de Shonda Rhimes. ¿Quién es esta mujer que supo hacer historia en la industria derribando barreras y rompiendo el status quo?



Hablar de Shonda Rhimes es hablar de historias exitosas. Y es que esta showrunner, productora y escritora es la mente detrás de las 20 temporadas de Grey’s Anatomy, la productora ejecutiva de las -por ahora- 3 de Bridgerton y otras más como Inventando a Anna, Reina Charlotte, Scandal, How to Get Away with Murderer y más. Sus historias están marcadas, sobre todo, por sus personajes: fue una de las pioneras en llevar la diversidad a la pantalla chica sin importar lo que pensara la industria.



Y es que por allá por el 2005, cuando Grey’s Anatomy recién veía la luz, la industria audiovisual todavía estaba dominada por hombres blancos, por lo que no la tomaban demasiado en serio: Shonda era una mujer negra, que venía de los suburbios de Chicago y, si bien tenía estudios, no contaba con demasiada experiencia. Sin embargo, era ambiciosa: quería tirar abajo todos los estereotipos hasta entonces establecidos -y lo terminó logrando con creces-.



Durante el rodaje del primer capítulo del drama médico, Shonda vivió una situación que marcó lo que sería el inicio del éxito: “Estaba con Betsy Beers, una de las productoras, en una habitación llena de hombres blancos, y uno de ellos dijo que nadie iba a querer ver a esas mujeres (los personajes de Grey's Anatomy) porque no eran agradables, y a nadie le iba a gustar ver a una mujer que se acuesta con un hombre la noche anterior a su primer día de trabajo. Y Betsy Beers dijo ‘bueno, yo me acosté con un tipo la noche anterior a mi primer día de trabajo’. Nadie dijo más nada y salieron del lugar lo más rápido que pudieron”, le contó a la revista Time en 2018.

En cuanto a la diversidad de sus personajes, ella siempre estuvo convencida de que quería escribir sobre personas a las que quería ver. “Me sorprendió que mucha gente pensara que personajes como Meredith Gray o Cristina Yang (de Grey’s Anatomy) eran revolucionarias, porque yo sentía que eran como otras mujeres a las que conocí”, contó.



La receta del éxito de Rhimes tiene un poco de todo: mucho talento, trabajo y perseverancia, pero también un poco de suerte. Se recibió de licenciada en inglés en la Universidad de Darmouth en 1991 e hizo un máster en Bellas Artes en Escritura de Guiones en la Escuela de Cine de la Universidad del Sur de California (USC) en 1993. Eligió esta última universidad porque quiso desafiarse a sí misma, ya que había leído que entrar en la USC era más difícil que entrar a estudiar leyes en Harvard.

Empezar su camino no fue fácil. Después de terminar sus estudios en Darmouth, se mudó a Los Ángeles para cumplir su sueño de escribir guiones. Le costó bastante: mientras escribía sus propios trabajos, hacía algunos otros mal pagos hasta que llegó la oportunidad de dar sus primeros pasos, escribir un guión para una película de HBO. Shonda Rhimes escribió en 1998 el libreto de "Introducing Dorothy Dandridge", un filme protagonizado por Halle Berry.



No fue hasta 2005 que se catapultó al éxito con Grey’s Anatomy, donde pudo finalmente emplear sus propias técnicas y dar comienzo a lo que muchos llaman “el toque Shonda Rhimes” que identifica a sus trabajos.

El toque Shonda: personajes complejos, diversidades y plot twists

Cada showrunner y guionista tiene sus vicios y Shonda Rhimes no se queda atrás. El trabajo de esta artista se destaca por crear personajes complejos: reales, imperfectos, apasionados, con problemas personales y laborales como cualquier persona. Lejos de enfocarse en hacer héroes o villanos, Shonda prioriza en que el espectador pueda conectar e identificarse con ellos. “Cuando creo a mi personajes pienso en que se sientan reales. Personas que se equivocan, que la cagan, que tienen defectos”, le dijo a The Hollywood Reporter.



Otro aspecto característico de este “toque Shonda” también está ligado a sus personajes -que para ella son lo más importante- y tiene que ver con la diversidad. “No ignoro los colores cuando escribo”, dijo en una nota con Deadline. Y es que fue una de las primeras en instalar una amplia diversidad de razas en la pantalla chica y reflejar la multiculturalidad de la sociedad norteamericana.

Los giros y cambios en la trama son otra característica muy propia de los trabajos de esta showrunner. Nunca se sabe qué es lo que va a pasar y siempre sorprende con alguna perlita de último momento. No le tiene miedo a arriesgarse y quienes hayan visto Grey’s Anatomy saben que tampoco le tiembla el pulso para sacrificar a algún que otro personaje. “No creo que haya nada malo en crear un buen momento cúlmine. Se trata de satisfacer a los televidentes y hacer que quieran volver por más”, dice. Sin embargo, reconoce que no escribe a sus personajes pensando en sus finales, sino en sus inicios, y después ve hacia dónde los va llevando.

El fenómeno Grey’s Anatomy

La idea de Grey’s Anatomy nace a partir de una experiencia personal de Shonda y su fascinación por el mundo de los médicos. Mientras todavía estaba en la secundaria, hizo un voluntariado en un hospital que despertó esta faceta en ella. Esto sumado a su talento para desarrollar personajes complejos, dieron como resultado una mezcla perfecta entre una trama médica y dramas amorosos, profesionales y de la vida diaria de estas personas ficticias que calaron hondo en la audiencia.



En una entrevista con Oprah Winfrey, Rhimes reveló además que se inspiró en una anécdota que le contó una doctora sobre la cantidad de horas que pasaba dentro de un hospital. La profesional le confesó que era muy difícil depilarse las piernas en la ducha de su lugar de trabajo. Esto llamó la atención de la showrunner y fue lo que la terminó de convencer para crear una serie que se mete en la intimidad de los profesionales de la salud y cómo viven su vida personal cuando tienen tan poco tiempo libre.

Gracias a esta serie, Shonda comenzó un camino de éxito que todavía se sostiene. De hecho, se convirtió en la primera mujer negra en crear tres series de drama de más de 100 episodios por Grey’s Anatomy, Private Practice y Scandal -todas ellas aclamadas por la crítica-, convirtiéndola en un ícono y modelo de inspiración para las nuevas generaciones, pero sobre todo para mujeres y minorías.

Bridgerton, un viaje al siglo XIX lleno de drama y romance

Bridgerton se convirtió en los últimos años en uno de los éxitos más destacados de Netflix. La serie sigue a la familia Bridgerton, de la alta sociedad londinense de principios del siglo XIX. Son ocho hermanos muy distintos intentando encontrar el amor en un mundo superficial, donde al final del día nada es lo que parece. Cada temporada se centra en un hermano diferente, lo que evita que la historia caiga en la monotonía y en la repetición con el paso de los episodios.



Hacer una serie de época no le impidió a Rhimes darle el “toque Shonda”: Bridgerton tiene personajes tan diversos como complejos. No solo hay rumores, escándalos, romances, dramas y secretos, sino que también está presente la diversidad de géneros, talles, razas y orientaciones sexuales. Cada uno de ellos tiene su propia historia y personalidad, logrando que los espectadores se identifiquen con ellos.

La producción ejecutiva está a cargo de “Shondaland”, la empresa de Rhimes, que fue la que obtuvo los derechos para adaptar las novelas originales de Julia Quinn a la pantalla chica. Junto al showrunner Chris Van Dusen -habitual colaborador de Shonda- lograron crear un mundo que atrapa a millones de espectadores en todo el planeta.

Lo próximo en Shondaland: “Black Barbie”, un documental sobre la Barbie negra

Shonda se define a sí misma como una adicta al trabajo, una mente que nunca para de crear cosas nuevas y ahora se prepara para disfrutar de su próximo proyecto: “Black Barbie”, un documental sobre la creación de la primera Barbie negra.



Un año después del lanzamiento de la exitosa película de Greta Gerwig llega esta producción que cuenta la historia de las tres mujeres que inspiraron la creación de la Barbie negra: Beulah Mae Mitchell, Kitty Black Perkins y Stacey McBride-Irby.

Durante una entrevista, Rhimes fue consultada sobre su opinión acerca de la película protagonizada por Margot Robbie. “Sin comentarios”, fue su respuesta. Ante la perplejidad de la entrevistadora, amplió su respuesta: “Bueno, puedo decir que si estabas esperando una película de ‘Barbie’, creo que estuvo bien. Sin embargo creo que mucha gente estaba esperando muchísimo más”.



La directora del filme es Lageria Davis y reúne testimonios, material de archivo e historias de vida atravesadas por la famosa muñeca. “Si has pasado toda tu vida y nunca has visto nada hecho a tu propia imagen, el daño ya está hecho”, dice una de las entrevistadas. “No había nada con lo que pudiera identificarme”, agrega otra. El documental tiene los testimonios de aquellas mujeres que fueron clave a la hora de la creación de la barbie negra y muestra la importancia de crear juguetes diversos para que los niños y las niñas tengan una identificación: “No es solo una muñeca”, destacan.

Black Barbie se estrena el 19 de junio en Netflix. La fecha no es casualidad, se trata del día en el que se celebra la emancipación definitiva de los esclavos en Estados Unidos, que hoy por hoy es una fecha de festejos en la comunidad afroamericana.

Sin dudas Shonda Rhimes no solo sabe de producción audiovisual y de crear buenas historias, sino también de trabajo duro y de perseverar. Hoy es una de las mujeres más importantes de la industria, pero nunca olvida sus orígenes y lo que le costó llegar a ser quien es ahora siempre levantando la bandera de la inclusión.

Fuente: Diario con vos