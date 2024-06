Lionel Scaloni explicó por qué Lautaro Martínez y Julián Álvarez no juegan juntos en la Selección Argentina

La Selección Argentina superó uno de los escollos más complicados de cada competición: el debut. Por lo general en el primer partido de cualquier certamen importante, los nervios aparecen y no suele haber un juego fluido. Inclusive en la era Scaloni así sucedió en sus estrenos tanto en Copa América como en el Mundial de Qatar, en aquella oportunidad con la inesperada derrota ante Arabia Saudita. La victoria ante Canadá trajo tranquilidad y también una duda: por qué Lautaro Martínez y Julián Álvarez no juegan juntos.

Julián Álvarez inició como titular y en el primer tiempo estuvo más dedicado a la presión en la salida rival y a buscar a sus compañeros. Todo cambió a los 3 minutos del segundo tiempo cuando sacó a relucir una de sus principales características: la lectura del juego. Alexis Mac Allister picó al hueco, Julián acompañó y cuando el futbolista del Liverpool se la dejó servida, la Araña definió para el 1 a 0.

Lautaro Martínez ingresó por Julián y entró bien de 9, a fajarse con los centrales contrarios. Como siempre, el Toro generó peligro desde que entró hasta que terminó el partido. El atacante del Inter tuvo su recompensa en el tramo final con una definición de caño al arquero exquisita, propia de un jugador de su calidad.

¿Por qué no Lautaro y Julián no juegan juntos?

“Buscamos el equilibrio, somos un equipo que lo necesita, ¿a quién no le gustaría que jueguen los dos, Leo, Ángel? Y defiendo yo… Es la realidad y ellos lo entienden, son los primeros. Duele porque son dos delanteros de primer nivel; uno le da vueltas y vueltas, pero si encontrás la solución sería bueno que me la digas. Será toda la Copa así, muchachos. Ojalá sea hasta la final; si no pasa nada raro, será la pregunta de ustedes en todas las ruedas de prensa”, explicó Lionel Scaloni en la conferencia de prensa posterior al triunfo ante Canadá.

¿Qué se le viene a la Selección Argentina?

Luego del debut ante Canadá, la Albiceleste enfrentará el próximo martes 25 de junio a Chile en Nueva Jersey por la segunda jornada del Grupo A. De conseguir los tres puntos, los de Lionel Scaloni avanzarán a los cuartos de final y continuarán su camino hacia la defensa del título. Su zona la cerrará el 29 de junio en Miami frente a Perú.

