Matias Vázquez relató cómo fue el accidente que pudo ser una tragedia: "Volé contra un auto y me golpeé la cabeza fuerte"

El panelista de Socios del Espectáculo y periodista de Pronto brindó detalles sobre el accidente que vivió el lunes 17 de junio cuando salía de Canal 13. Según informó el propio Vázquez, él se encontraba manejando su moto sobre el lado izquierdo de la calle Humboldt (Palermo) cuando una camioneta, de manera muy brusca, se le cruzó, generando un impacto hacia un auto que estaba estacionado.

Vázquez aseguró que fue el casco lo que le salvó la vida ya que tras el golpe de la camioneta voló y su cabeza chocó con el otro vehículo de manera muy fuerte.



Rápidamente fue trasladado por el SAME al hospital donde le diagnosticaron lesiones en la tibia y le tuvieron que hacer puntos en el antebrazo.

Sin embargo, tras estar horas en observación y unos días de reposo, los médicos ya le dieron el alta progresiva: "Me dejaron ir a trabajar dos horas a Canal 13 para no quedarme enroscado en la angustia y en el post trauma del accidente", detalló Vazquez.

"Estoy muy agradecido a Dios, al casco, a mi vieja y a toda la gente que me dio su energía para poder estar bien hoy. Puede aparecer un loco o un imprudente, como en esta oportunidad que fue la imprudencia de un conductor que me cruzó la camioneta y me pudo haber matado. Hay que usar casco siempre", reflexionó el periodista.

Fuente: Pronto