Defensor de una de las acusadas dijo tener pruebas de que Loan fue secuestrado

El fiscal de la causa por la desaparición de Loan en Corrientes, Guillermo Barry, se inclina por la hipótesis del secuestro. A raíz de los primeros indicios de la investigación se ordenó las detenciones y prisiones preventivas contra Bernardino Antonio Benítez, tío de la víctima, y la pareja Daniel Ramírez y Mónica del Carmen Millapi.

El principal imputado, Antonio Benítez, tío de Loan, aún no ha declarado. En tanto que Mónica Millapi, afirmado que vio a Benítez sin remera y acompañado de un encapuchado.

Jorge Monti, abogado defensor de Millapi en diálogo con Cadena 3 reveló detalles importantes sobre la declaración de su defendida y adelantó que aportará a la justicia "pruebas" que evidenciarían que el niño fue "secuestrado".

"La declaración de mi defendida va a ser una de las piezas fundamentales. Y el aporte de pruebas contundentes, tanto clínicas como documentales, las que voy a aportar ahora, que la recibí hace minutos, van a dar un giro distinto a la causa", afirmó el letrado.

Según Monti, su representada proporcionó detalles minuciosos durante su declaración que podrían ser fundamentales para resolver el caso y aseguró que la mujer llegó a 9 de Julio hace pocos años y "conoce a poca gente". "No lo conocía a Loan, ni al padre, ni a la familia. Nunca participó de la vida pública de un pueblo muy chico", indicó.

Además dijo que su defendida negó que se trate de un caso de "curanderismo". "Yo pregunté a la familia si ejercían o andaban en el curanderismo, porque acá hubo el famoso caso de Ramoncito, de Mercedes -un chico que fue secuestrado, violado y matado-, pero ellos me dijeron que no y a partir de ahí yo arranqué", afirmó.

“Yo no acepto datos ni versiones, sino pruebas. A partir de ahí tengo la convicción de que hubo secuestro. ¿Con qué objetivo? Si con venta de personas, si con venta de dinero, no lo tengo absolutamente en claro”, concluyó y señaló que podría haber más personas involucradas que no han sido imputadas.



Sobre la defensa de Benitez

En un principio, el abogado Jorge Monti ejercía la defensa de Daniel Ramírez, Mónica Millapi y Antonio Benítez, tío de Loan. Sin embargo, ayer el fiscal informó que el letrado renunciaba a representar al segundo.

En diálogo con Cadena 3, Monti ratificó esa decisión y dijo que desde el comienzo él fue contratado para ejercer la defensa de Ramírez y Millapi. Sin embargo, en el acto de formulación de imputación se encontró con Benítez quien como no tenía abogado le pidió que lo defendiera. “Yo le dije que mi actitud era solidaria y lo iba a asistir a razón de que se comunique su familia conmigo”, indicó.

Fuente; Cadena 3