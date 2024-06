El particular comienzo de la historia de amor de Luciano Cáceres y su profesora de yoga

Desde hace un tiempo Luciano Cáceres volvió a encontrar el amor, esta vez en brazos de quien fue su profesora de yoga. "He vivido experiencias de ficción que nunca experimentaría en la realidad. Ponerte en la piel de otra persona te lleva a cuestionarte muchas cosas. Hoy, estoy en el lugar que siempre he deseado: tengo una familia maravillosa, una hija increíble, y solo puedo sentir gratitud", comentó reflexionando a Revista Gente antes de sumergirse en su historia de amor con Belén Riva Roy. "Es una compañera extraordinaria, alguien sana", añade para describirla.

Para entender esta relación, hay que retroceder a un pasado que parece lejano pero aún está presente: la pandemia de coronavirus. "La conocí a través de Zoom. Ella era mi profesora de yoga durante la cuarentena. En esa época, cuando el aislamiento se prolongaba sin fin, comenzamos con una clase semanal y en un mes ya estaba tomando cinco clases por semana. A las seis de la tarde, me conectaba con mi interior. Ese era mi momento", relató.



"Cuando el aislamiento se flexibilizó, nos vimos en persona y comenzamos a salir. Estoy muy agradecido de que Belén haya aparecido en mi vida. De hecho, ya nos conocíamos de alguna manera, porque ella me había hecho una entrevista cuatro años antes de la pandemia por el lanzamiento de Los ricos no piden permiso, para BDV, el programa de Ángel de Brito en Ciudad Magazine. En ese entonces, ella trabajaba como periodista", detalló luego.



Y por último, Luciano Cáceres proyectó su relación: "No solemos hacer grandes planes a largo plazo. Vivimos y disfrutamos el presente. Ella es su propia jefa: tiene su estudio y organiza retiros. Nos apoyamos mutuamente. Mi trabajo como actor es muy inestable y desorganizado, y muchas veces ella me ayuda con Amelia (la hija que tengo con Gloria Carrá)".

Fuente Pronto