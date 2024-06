Pullaro aseguró que comparte los objetivos de fondo que propone el presidente Javier Milei

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, aseguró que siempre "la idea fue firmar el Pacto (con nación) si se hacía en mayo. el 20 de Junio o como ahora el 9 de Julio". Y aseguró que comparte los objetivos de fondo que propone el presidente Javier Milei, pero se diferenció un poco del mandatario: "No comparto las formas que tiene el presidente de transitar este camino, pero es por de donde viene cada uno. El presidente es una persona que vivió siempre en Capital Federal y yo en un pueblo o en Rosario", dijo Pullaro. Y aseguró que su mirada "es con trabajo y con producción, con campo y con industria, no me imagino otra forma de salir adelante. Ahí pondría todo el conocimiento y la innovación para que Argentina pueda crecer económicamente y generar trabajo, y desde ese lugar ir ajustando el déficit que tenemos”. Consultado por los medios, Pullaro aseguró que con un proyecto de reforma que se está confeccionando "lo que queremos es salvar la Caja de Jubilaciones de Santa Fe". Y calculó que con el déficit que el organismo arrojará este mes -unos 40 mil millones de pesos- "podríamos construir 8 escuelas, o 40 kilómetros de ruta, o comprar los 940 patrulleros que le compramos a la provincia de Santa Fe", graficó. Los gremios del Estado, en tanto, se mantienen alertas con este proyecto porque temen perder derechos ya adquiridos.



El gobernador aclaró en diálogo con los medios que la idea de firmar el Pacto de Mayo siempre estuvo "si son los parámetros que habíamos charlado en función de los lineamientos que se dieron el 1º de marzo en la Sesión Ordinaria que encabezó el presidente, estamos de acuerdo". Aseguró además que en Argentina "nos tenemos que encontrar, debatir, escucharnos y ver de qué manera sacamos adelante el país”.

Pullaro quiso también dejar en claro la posición de la provincia, y afirmó la posición del gobierno santafesino respecto a los principales temas impositivos que se discuten en la actualidad dentro de la Ley Bases, como el RIGI (Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones) y el Impuesto a las Ganancias.

En este sentido, dijo: “Teníamos un artículo del RIGI que era muy malo si quedaba como estaba porque permitía que venga cualquier gran inversión con un régimen fiscal distinto y destruir a la industria local. Se trabajó mucho y el gobierno nacional escuchó mucho y creo que como quedó redactado en el Senado es una oportunidad que tenemos en Santa Fe porque no toca la industria que tenemos acá, y le da una oportunidad para prestar servicios a esas grandes inversiones que puedan venir, fundamentalmente abocadas a la energía y la minería. Tenemos los recursos humanos, técnicos y equipamiento”.

“Vemos una oportunidad -agregó-, pero hay que ser muy cuidadosos de que eso quede como salió del Senado, con lo cual yo voy a intentar tener reuniones con los bloques legislativos esta semana en Buenos Aires para por lo menos pedirles eso y que les quede clara la posición de Santa Fe. Voy a hablar con Rodrigo De Loredo, con Miguel Pichetto, y con otros presidentes de Bloque, por supuesto con Mónica Fein, entre otros”.

Sobre el Impuesto a las Ganancias, manifestó que “es algo que el gobierno nacional corrigió. Arrancaba con una alícuota de 27% a 35%, con 890 mil pesos, y en este momento está entre 1,8 millones y 2,2 millones, con una alícuota que comienza mucho más baja, en el 9%. Indudablemente es una ley distinta, una ley progresiva que se va cobrando en función de quienes ganan más. Si eso vuelve atrás, no es que a nosotros nos preocupe, les debería preocupar a los trabajadores porque si no se aumenta el mínimo no imponible, posteriormente cada vez más trabajadores van a empezar a pagar y van a pagar una alícuota muy alta”.



En otro tramo de la entrevista, el mandatario provincial se refirió a la Caja de Jubilaciones de Santa Fe y la Comisión que sancionó la Legislatura provincial que empezó a trabajar en el análisis del déficit previsional. “Lo que estamos haciendo es salvar a la Caja de Jubilaciones. Cuando algo tiene un déficit de esas características, ya hemos visto lo que ha sucedido en diferentes momentos de Argentina y la provincia de Santa Fe. Hoy el déficit de este mes va a ser cerca de 40 mil millones de pesos, estamos hablando de que en un mes hubiésemos podido construir 8 escuelas, o 40 kilómetros de ruta, o comprar los 940 patrulleros que le compramos a la provincia de Santa Fe. Ese es el déficit mensual de la Caja de Jubilaciones”, marcó el mandatario provincial.

“En segundo término, una pregunta que hago siempre es por qué un quiosquero en Rafaela o Reconquista, por ejemplo, tiene que sostener el déficit de la Caja de los empleados públicos. Desde ese lugar decimos que hay que sincerar los números y el Estado no puede seguir dejando de hacer cosas para financiar el déficit. Ponemos los números sobre la mesa y esperamos que los legisladores lo puedan discutir”, finalizó.

