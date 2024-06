Duro cruce entre Villarruel y Recalde por el financiamiento de las Olimpiadas de Matemática: "¿No hay plata?"

El Gobierno de Javier Milei le pasó la motosierra al equipo argentino de las Olimpiadas de Matemática que, por primera vez en al menos 10 años, no podrá acudir a la comisión de Ciencia y Tecnología del Senado para pagar los pasajes hacia el Reino Unido. El senador Mariano Recalde anunció que presentó un proyecto para que se garantice ese derecho y la titular de la Cámara, Victoria Villarruel, lo cruzó duramente, sugiriendo que lo ponga de su bolsillo, y el peronista explotó: “¿No hay plata para que los chicos viajen a las Olimpiadas de Matemática pero sí para la gira artística del presidente?”.

“Presentamos un proyecto para que el Senado de la Nación garantice los pasajes de la delegación argentina a la Olimpiada Internacional de Matemática, como siempre lo ha hecho. Para Villarruel es un gasto. Para nosotros, apoyar el esfuerzo y el futuro de los jóvenes”, publicó Recalde en su cuenta de X (antes Twitter). Como este mes los senadores tuvieron un nuevo aumento salarial y pasaron de $7 millones bruto a $8 millones —unas cuatro veces más que los diputados nacionales— la vicepresidenta encontró fácilmente una respuesta cáustica.

“Senador Recalde, el Presupuesto del Senado no es mío y es de público conocimiento que no hay plata. Sin embargo, si usted quiere puede cubrir con el aumento de su sueldo algunos de los pasajes. Junto a los firmantes de su proyecto de ley seguro cubren todo y así apoyamos el esfuerzo y el futuro de los jóvenes y no solo declamamos con el bolsillo ajeno”, contestó Villarruel. La titular de la Cámara alta ya les había explicado “por nota, muy amable” que “no hay plata” para el equipo argentino, contó la matemática Patricia Fauring, profesora jubilada que trabaja en las Olimpíadas desde que el país empezó a participar en 1988.

Recalde explotó contra Villarruel y mencionó la plata para la “gira artística” de Javier Milei

Luego de que la vicepresidenta de la Nación reiterara su desinterés de financiar a través de las arcas del Estado al equipo argentino, Maríano Recalde publicó un hilo en el que enumeró sus argumentos: “El Senado asumió, hace casi 30 años, la responsabilidad de financiar los pasajes a las Olimpiadas Internacionales de Matemática. Números de resolución: DR-405/89 y DR-682/99”.

En segundo lugar, expuso que “el Senado cuenta con los recursos presupuestarios para el pago de pasajes. Hasta el día de la fecha solo se ejecutó el 40%”, afirmó y adjuntó una captura que indica que el presupuesto devengado es del 41,83%. “En solo 6 meses de gobierno, Milei estuvo 1 mes y medio en el exterior. ¿No hay plata para que los chicos viajen a las Olimpiadas de Matemática pero sí para la gira artística del presidente?”, cuestionó Recalde y cerró: “Tienen la responsabilidad de hacerlo. Tienen los recursos. ¡Los pibes tienen que viajar!”.

Por último, Recalde cruzó también a la hermana del presidente y secretaria general de la Presidencia. Antes de que Javier Milei se reuniera este lunes con el primer ministro de la República Checa, Karina aprovechó para pasear y hacer turismo por las calles de Praga con una pequeña comitiva. El senador compartió la noticia e insistió: “Villarruel dice que ‘no hay plata’ para que 6 estudiantes viajen a las Olimpiadas Internacionales de Matemática”.

Milei viajó la semana pasada a Europa, primero fue recibido en Madrid y ayer estuvo en Berlín. Además de Karina, lo acompañan el ministro de Defensa, Luis Petri, y el diputado nacional de PRO, Fernando Iglesias. También está Santiago Oría, a cargo de la comunicación e imagen del presidente.

Argentina en las Olimpiadas de Matemática

Desde que Argentina comenzó a participar de la Olimpíada Internacional de Matemáticas logró 6 medallas de oro, 27 medallas de plata y 69 medallas de bronce, así como 50 menciones honoríficas. “Participar en Olimpíadas tiene muchísimas ganancias, desde todos lados, lo madurativo por venir a un espacio distinto, por compartir con otros chicos de otros colegios, hasta el punto de vista matemático o lógico”, consideró Mauro Natale, referente de la Fundación Olimpiadas Matemáticas Argentina.

Este año conforman el equipo olímpico Felipe Bautista Klir, del ILSE, Emiliano Sosa, de la Dante Alighieri, Uriel Digestani, de la ORT, Matías Álvarez Oviedo, del Instituto Politécnico de Rosario, Santa Fe, Ignacio Naguil, de Nuestra Señora de Fátima, de Río Gallegos, y Lola Ruffolo, del Instituto Politécnico de CABA. La delegación nacional se conforma con estos seis estudiantes y dos profesores que los acompañarían, del 11 al 22 de julio, a participar de la Olimpíada Internacional de Matemática en la ciudad inglesa de Bath, en Reino Unido.

El equipo la semana pasada publicó en sus redes sociales que ya lograron recaudar el 20% de los pasajes mediante donaciones. El alias en el que reciben las contribuciones es “FOMAHSBCCC” y aún faltan cubrir 16 millones del costo total para pasajes, estimado en unos $20 millones. La estadía es solventada por la organización del certamen. “Igual seguimos haciendo las gestiones para ver si esto se puede revertir”, apuntó Marita Dalmasso, la secretaria de la Olimpiada argentina, refiriéndose a que el Senado se hacía cargo de arrimar los fondos desde los 90.

Paralelamente, la participación argentina en las Olimpíadas Internacionales de Biología también atraviesa un período turbulento en materia de financiamiento, por lo que organiza una colecta para participar en julio, en Kazajistán, del máximo evento, para lo cual necesita reunir $12 millones. Mateo Giordano, de 16 años, un estudiante de Tucumán, logró recaudar 11 millones para viajar a esas olimpiadas.

Otra caso similar es el de las Olimpíadas de Informática. Según trascendió, también están buscando sponsors para cubrir el viaje al certamen internacional, que se realizará a principios de septiembre en Alejandría, Egipto. Las autoridades nacionales se comprometieron a definir la situación a fin de mes.

Con información de www.perfil.com