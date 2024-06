Aumento de la desocupación en Santa Fe

La tasa de desocupación al finalizar el primer trimestre del 2024 en el Gran Santa Fe se ubicó en el 7,6%, creciendo 1,3 por ciento con relación al último trimestre de 2023. Al respecto, desde el Ministerio de Trabajo de la provincia de Santa Fe, indicaron que esto obedece "a la recesión económica".

El secretario de Trabajo de la provincia, Julio Genesini, en diálogo con LT 10, analizó las cifras del Indec: "Son datos del primer trimestre cuando había impactado en mayor medida la recesión económica. Refleja la pérdida de puestos de trabajo que hubo en función de esta retracción. Santa Fe está por debajo de la media nacional, no así Buenos Aires. Creo que esto se da porque hubo medidas de contención con trabajadores suspendidos que mantienen su puesto de trabajo".

Desocupación por rubros

Consultado por los rubros más afectados por la pérdida de puestos de trabajo, Genesini indicó: "En general se ha dado una cuestión bastante transversal y todos los sectores están afectados por la retracción económica. Esta es la situación de Acindar y otras empresas grandes. La obra pública perdió muchos puestos de trabajo pero acá en Santa Fe no se dio tanto, por suerte tuvimos continuidad de obra pública provincial".

Las pymes, entre las más afectadas

Donde se dan las mayores desvinculaciones según el propio Ministerio de Trabajo es en las empresas "más chicas" y pymes. En base a esto, el funcionario profundizó: "Las empresas grandes hasta ahora vienen sorteando la situación en general con acuerdos en el marco del artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo donde se suspende a los trabajadores y se les paga una suma no remunerativa que puede ser 80 o 100% del salario de bolsillo pero no se le pagan aportes, lo que reduce la masa salarial de las empresas".

Frente al interrogante sobre si la reforma laboral y los cambios en esta materia que plantea la ley Bases podrían colaborar con la tasa de empleo, Genesini manifestó: "Pasa por la reactivación económica, algunas cuestiones pueden facilitar la contratación pero nadie va a contratar gente porque tiene menor costo si en definitiva no lo va a ocupar porque no hay más producción, demanda, etc.".

CON INFORMACION DE UNO SANTA FE.