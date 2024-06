Enrico adelanta que Santa Fe aceptará pagar obras en rutas de los puertos exportadores

Luego de obtener que el gobierno nacional salga de su esquema de obra pública cero para financiar "al menos algunas" inversiones en la Provincia de Santa Fe, el gobierno santafesino decidió presentar los siguientes pasos para enfrentar un contexto inédito de retiro del Estado nacional de sus obligaciones más básicas en materia de infraestructura.

En conferencia de prensa, el ministro de Obras Pública de la Provincia, Lisandro Enrico, expuso los detalles de las obras que la Nación volverá a ejecutar o financiar, que en otras publicaciones ha informado El Litoral. La lista incluye la reparación de las rutas nacionales que surcan el mapa de la bota en 2.800 km "como prioridad" y una progresiva recuperación de inversiones (sin plazos) paralizadas desde el 10 de diciembre de 2023 que en materia de saneamiento contiene la ampliación de la Planta Potabilizadora de la ciudad de Santa Fe (ejecutada apenas en un 18% y con un costo estimado en febrero de 2024 de 29 mil millones de pesos) y de otra infraestructura para la ciudad de Rosario; así como la reparación de la presa Saladillo, de unos 20 millones de dólares; un nuevo acueducto para Rosario, paralelo a la circunvalación por 35 millones de esa moneda; y la continuidad de la obra del acueducto San Jaiver- Tostado estimado en 140 millones del billete verde, entre las más relevantes por sus montos de inversión.

El funcionario, en la ocasión acompañado por el diputado provincial radical Dionisio Scarpín, explicó que "lo más importante" de la reunión del martes 25 entre el gobernador Maximiliano Pullaro y sus colaboradores con el jefe del Gabinete de Ministros de la Nación, Guillermo Francos, es la posibilidad de que "la Nación ceda a Santa Fe" la propiedad de tramos de rutas nacionales (y su explotación por peajes) que son vitales para que cada año 1,8 millones de camiones dejen sus cargas en los puertos santafesinos ubicados sobre el Paraná, entre el norte de la ciudad de Rosario (a la altura de Timbúes) y la localidad de General Lagos en el sur.

Explicó que se estudia un convenio con la Nación (que deberá ser validado por la Legislatura) para que sean cedidas a Santa Fe "tramos de las rutas nacionales 33, 34, 9, 11, y toda la A012 que es una gran circunvalación de esa zona" en los que la provincia se encargará de su reparación y mantenimiento, con la explotación de los peajes.

"No podemos tener un esquema donde cada camión paga 13 mil pesos y recibe a cambio interminables demoras en esas cabinas y una interminable sucesión de baches y deformaciones en el asfalto", indicó Enrico. Recordó que en para la reunión con Francos llevó un video hecho por un camionero que sintetiza esos padecimientos para el conductor, su vehículo y la carga preciada que lleva. "Son los puertos de los que dependen las arcas del país y tienen rutas propias del tercer mundo para vincularse con el comercio internacional", abundó.

"Lógicamente es un plan que va a tener que contar con una ratificación legislativo", dijo Enrico, porque involucra recursos provinciales en una jurisdicción hoy ajena a la Provincia. "Sobre el tema se está trabajando hace más de un mes, se deben identificar los tramos que pasarían a la órbita provincial y contemplar esto implicará que las municipalidades y comunas dejen de cobrar tasas y derechos especiales a los camiones", destacó.

En ese proyecto, todo pasaría a Santa Fe: las obligaciones de mantenimiento, operación, y la ejecución de obras, así como la explotación de los peajes. La Nación se desentendería de la zona de mayor circulación de cargas dentro de la provincia, que provienen de una región productiva que involucra a provincias vecinas. La idea es que se otorgue en concesión esa red a privados "que es lo que vemos que mejor funciona", puntualizó el funcionario.

"Es la primera vez que la Nación y la Provincia hacen un acuerdo para tener una trazabilidad de las rutas para lograr que el pago de los peajes que hoy soporta el sector del transporte sea exclusivamente afectado a obras concretas para esas vías de comunicación", subrayó.

Viviendas en la capital provincial

Además, Enrico reiteró que para la provincia el acuerdo con la Secretaría de Obras Públicas y Hábitat de la Nación implicará que obras que iba a ejecutar el Estado central serán pagadas por los santafesinos. Entre ellas, los dos planes habitacionales que habían comenzado en la capital provincial se paralizaron desde la asunción del presidente Javier Milei: que suman 173 viviendas. En toda la provincia, la Casa Gris se ocupará de terminar más de 800 que había firmado la administración federal.

Un periodista preguntó si habrá alguna compensación para Santa Fe por parte de la Nación, por esa inversión y por otras que hará la provincia, ya que la Casa Rosada no las piensa desarrollar. La respuesta fue "no".

Otra consulta indagó sobre los plazos comprometidos por los funcionarios nacionales para que se reinicien los trabajos en las pocas obras que la Nación volverá a ejecutar, pero tampoco hubo precisiones. Enrico indicó que cada obra tiene sus particularidades y aseguró que en lo que refiere a su cartera ante obras que eran nacionales se comenzará por tener contacto directo con cada empresa contratista. "Hay situaciones en las que uno ve que en el obrador solo queda gente de seguridad, ya no hay trabajadores ni actividad: es todo un proceso administrativo", graficó.

Municipios y comunas

Respecto de las obras de infraestructura urbana que el gobierno nacional anterior había iniciado y el actual paralizó, el ministro indicó que solo algunos de esos contratos serán a cargo de la provincia. Y que los demás "la Nación ya ha tomado de rescindirlos, porque no los considera prioritarios". En números de 6.300 ejecuciones sólo quedarán en pie 1.700 y se reactivarán unas 600 en todo el país. Y el presupuesto previsto para 2025 será "igual al de 2023, es un tremendo recorte", sostuvo. Y destacó: "pasamos de cero a ésto, es un avance".

