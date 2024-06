El plan de la Selección Argentina para cuidar a Lionel Messi en la Copa América tras sus dolencias

El triunfo de la Argentina por 1 a 0 a Chile en la Copa América dejó preocupación en el cuerpo técnico de Lionel Scaloni por las dolencias que aquejaron a Lionel Messi sobre todo en el primer tiempo del encuentro cuando el Diez necesitó de atención médica.

El aductor derecho del futbolista de Inter Miami fue el centro de inquietudes durante el encuentro por la segunda fecha del Grupo A y, después de las propias declaraciones del capitán, se ha activado un plan de emergencia en el combinado campeón del mundo. Que el jugador de 37 años tengan molestias físicas no es algo inesperado para la Scaloneta y por eso en el seno del combinado nacional ya se habla de fijar plazos de descanso y trabajos especiales para Leo. Todo sea por evitar problemas mayores.

“Ahora voy a ver. Me molesta un poco la verdad, pero sí pude terminar jugando, así que espero que no sea nada grave. Empecé el partido jugando con molestias y no estaba suelto del todo pero, bueno, se ganó y es lo importante. En la primera jugada se me puso duro el aductor, no sentí pinchazo ni desgarro. Me costaba moverme con libertad”, comentó el propio Messi en zona mixta al terminar el encuentro, mientras que Scaloni evadió el tema en conferencia de prensa.

Si bien hay optimismo por el lado del equipo médico, Messi será sometido a estudios para descartar cualquier tipo de rotura, sobre todo teniendo en cuenta que esa zona lo viene aquejando hace tiempo.

A principios de 2024, cuando Inter Miami se encontraban de gira por Asia preparando el inicio de la temporada oficial, Leo fue descartado por una inflamación en el aductor de su pierna derecha. Desde entonces, tanto en Argentina como en su club, comenzó a administrar las cargas y alternar presencias en sus compromisos. Justamente esto planea Scaloni y su cuerpo técnico.

Ya en conferencia de prensa, el entrenador anticipó que ante Perú, el sábado, habrá un equipo alternativo: “El próximo partido es justo y así será que van a jugar los chicos que no jugaron estos partidos porque los necesito ver y se los merecen“, adelantó. Es por eso que en ese 11 que imagina el DT el nombre de Lionel Messi no estará. Aunque, el Diez podrá integrar el banco.

Por lo pronto, el primer paso es realizar estudios médicos que descarten rotura muscular alguna, luego se le organizará un plan de trabajo especial, aligerando cargas sin demasiada exigencia pero sí con mucha movilidad para “soltar” la zona que el propio Messi describió como “dura”.

Luego, de no sumar minutos ante Perú, la idea es que esté en óptimas condiciones para los cuartos de final, que según el cronograma y de no mediar sorpresas, la Argentina los disputaría el jueves 4 de julio. Es decir que serían 8 días entre un partido y otro para el capitán.

Obviamente, cualquier decisión será consensuada con el futbolista, tal y como lo ha hecho saber en más de una oportunidad Scaloni, cuando ha sentado en el banco Leo o lo ha sacado antes de completar los 90 minutos.



Por otro lado, en el cuerpo técnico tienen pensado darle descanso también a Ángel Di María en el duelo ante Perú, por lo que Fideo también llegaría con resto físico al encuentro de cuartos.

Cabe recordar que la Argentina se clasificará puntero del grupo si suma al menos un punto con Perú o si directamente Canadá no supera a Chile el sábado. De darse esa situación, se enfrentará al segundo del Grupo B que integran Venezuela, México, Jamaica y Ecuador.

