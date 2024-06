El kirchnerismo mostró unidad con la Ley Bases y rearma su estrategia para los próximos desafíos: Presupuesto y FONID

La sesión del viernes significaba para La Libertad Avanza la foto del primer triunfo en el Congreso de la Nación. Pero no solo eso sino que también iba a mostrar una imagen de la oposición tanto dialoguista como no dialoguista, en particular del radicalismo y de Unión por la Patria en donde las internas de los primeros y el rol del Jefe de Gabinete, Guillermo Francos, con los gobernadores en los segundos, planteaba dudas respecto de los posicionamiento.

Pero quien tenía más posibilidades de ruptura era el bloque de Unión por la Patria. Las diferencias entre las líneas del peronismo que conviven en el grupo de 99 diputados era cada vez más visible. Y, a esto, se le sumó el rol de Francos con los acuerdos por obra pública con los gobernadores.

La intención del presidente del bloque, el rosarino Germán Martínez, era mostrar unidad frente al proyecto insignia de La Libertad Avanza. Y lo tenía que hacer en un escenario cruzado por internas y pedidos de gobernadores y con el resultado puesto: iban a perder.

“Tuvimos una reunión de bloque el miércoles muy fuerte. Se habló con franqueza y se dijo todo”, explicó una fuente del bloque. Esa reunión estuvo plagada de gritos y desahogos tanto hacia adentro como para afuera pero el resultado fue el buscado: “mucha sinceridad interna y ganas de seguir caminando juntos”, agregaron las fuentes consultadas.

Quizás quien mejor lo reflejó fue el sanjuanino Walberto Allende quien no dudó en dejar en claro las diferencias internas. Tras criticar las facultades delegadas y los efectos de la reforma laboral, hizo una fuerte defensa de la minería y de la necesidad de inversiones. “No podemos acompañar pero sí dejar en claro nuestro fuerte apoyo a la actividad minera en Argentina y en particular en la provincia de San Juan”, dijo.

La foto que mostró el kirchnerismo es la de 99 diputados votando en contra la Ley Bases y sólo tuvo fugas en Ganancias en donde aportó 95 votos en contra, 3 a favor y una abstención. Todos los que se diferenciaron responden al gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, un hombre cada vez más cercano a la Casa Rosada. (Fernanda Avila, Dante López Rodríguez, Sebastián Noblega votaron negativo. Silvana Ginoccio se abstuvo). “Lo de Catamarca en Ganancias, fue reducción de daño”, explicó un hombre que estuvo al tanto de las negociaciones internas.

“Nos deja bien posicionado para lo que viene. Queremos insistir en el debate del Fondo de Incentivo Docente (FONID) y el presupuesto para las Universidades. Ahora podemos seguir mostrando un buen número de votos para poder negociar lo que se venga”, agregaron.

El kirchnerismo sabe que desde ahora hasta septiembre, cuando llegue el Presupuesto 2025, es el momento para reordenar y abroquelarse aún más. “Con el presupuesto se desborda todo, es el juego de los gobernadores y sus pedidos, es imposible. Hay que aprovechar ahora”, reflexionó uno de los diputados de UP que tomó la palabra en la sesión.

El punto para los radicales era si Rodrigo De Loredo podía encolumnar o seguía mostrando fractura con el grupo comandado por Facundo Manes. Y por lo menos para la mirada interna el cordobés salió bastante airoso.

En el caso de la Ley Bases, la UCR aportó 34 votos para su aprobación, es decir, la totalidad del bloque, sumando más votos que en abril pasado. En donde mostró diferencias fue en Ganancias y Bienes Personales. Ahí aportó 25 y 27 votos respectivamente. “Era lo previsto, no tuvimos sorpresas”, aseguró una fuente radical que trabaja codo a codo con De Loredo.

Los que votaron en contra de Bienes Personales fueron Fernando Carbajal (Formosa); Carla Carrizzo (CABA), Mariela Coletta (CABA); Marcela Coli (La Pampa); Pablo Juliano (Buenos Aires); Facundo Manes (Buenos Aires) y Danya Tavela (Buenos Aires). Para Ganancias fueron los mismos más Martín Tetaz (CABA) y Roxana Reyes de Santa Cruz que se abstuvo.

