Algo huele mal en Rafaela y Mársico apuntó contra Luis Castellano y Paz Caruso

En la mañana de hoy y por espacio de más de dos horas, los funcionarios municipales presentaron videos e imágenes de cómo recibieron el predio y de las graves deficiencias con las que se encontraron en el Complejo Ambiental. La oposición no concurrió y la ausencia no siembra más que dudas sobre la responsabilidad que tuvieron el ex intendente Luis Castellano y la actual Concejala María Paz Caruso, en lo que sin lugar a dudas es un verdadero escandalo que hoy nadie puede asegurar como va a terminar y si será la justicia la que tenga que intervenir y realizar una investigación exhaustiva sobre este tema que es más que delicado.

En la mañana de este viernes se llevó adelante una reunión entre funcionarios del Departamento Ejecutivo Municipal y concejales para dialogar sobre el Complejo Ambiental de la ciudad.

En representación del DEM estuvieron presentes Iván Viotti, secretario privado de Intendencia y Comunicación; Patricia Imoberdorf, secretaria de Desarrollo Económico, Innovación, Empleo; Juan Pablo Aversa, subsecretario de Ambiente y Movilidad; Enrique Soffietti, director del Instituto para el Desarrollo Sustentable; Pablo Tossetto, coordinador de la Secretaría de Desarrollo Económico, Innovación y Empleo; Elizabeth Zapata, responsable del Complejo Ambiental y Marcelo Giuliano, trabajador.



En representación del Concejo Municipal de Rafaela participaron Lisandro Mársico, titular del Órgano legislativo local y los concejales Carla Boidi, Alejandra Sagardoy, Mabel Fossatti y Augusto Rolando.

"Luis Castellano y María Paz Caruso son responsables absolutos del desastre que es hoy el Complejo Ambiental"



Durante dos horas se presentó el Informe de Gestión ambiental actual. Asimismo se actualizó la información acerca del Complejo Ambiental, el funcionamiento, el tratamiento de los residuos y el trabajo que llevan adelante las diferentes cooperativas que trabajan en este lugar.

En dialogo exclusivo con R24N, el Presidente del Concejo, Lisandro Mársico tuvo palabras muy duras en contra del ex intendente Luis Castellano y de la actual Concejala María Paz Caruso, que en el gobierno de Castellano tuvo responsabilidades directas con la situación del Complejo Ambiental.

Algo esta oliendo muy mal y por lo dicho en la mañana de hoy, la justicia tendría que actuar de manera inminente y echar un poco de luz sobre este tema.