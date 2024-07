Chano Charpentier aclaró los rumores sobre una posible colaboración con Tini Stoessel

Chano Charpentier salió a pronunciarse en las redes sociales y le aclaró de forma directa a sus fans si haría o no una colaboración con Tini Stoessel.

Durante el fin de semana, el cantante de Tan biónica publicó algunos tweets que llevaron a los fans a especular sobre una posible canción en conjunto. Después de varias idas y vueltas el artista se cansó y les respondió a sus seguidores con un contundente mensaje.



La confusión surgió tras las publicaciones de Chano que fueron interpretadas inicialmente como un indicio de una futura colaboración. “¿Habrá música con Tini?”, preguntaban los usuarios.



Luego de escribir algunas frases llamativas en Twitter como “Al final vine. Tal como lo había prometido”, o "Porfa miénteme y haz lo que tú quieras conmigo", el cantante respondió.

“No. Solamente recordé un momento muy lindo de cuando estuve internado después del episodio que ustedes ya saben. Había un enfermero que me ponía música y siempre bailábamos esa canción. Ayer me sentí muy vivo y me acordé de esa vez que resucité”, contestó el Chano ante las preguntas sobre una colaboración con Tini.



Esta aclaración generó diversas reacciones entre los seguidores, algunos expresando su decepción ante la falta de un proyecto conjunto, mientras otros valoran la transparencia del cantante al explicar la situación.

Fuente: Minutouno