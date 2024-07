La anécdota viral de Susana Giménez con Lionel Messi: "Se quiere sacar una foto con vos"

En la previa del cruce entre la Selección Argentina y Perú por la tercera fecha de fase de grupos de la Copa América 2024, Susana Giménez estuvo junto al relator Pablo Giralt y el comentarista deportivo Juan Pablo Varsky, donde protagonizó un divertido momento que se viralizó en redes sociales.

Al ser consultada sobre la relación que la diva mantiene con Lionel Messi y su familia, la reconocida conductora contó una llamativa anécdota: "Mi relación con él es una cosa increíble. Un día estábamos comiendo en Piegari, yo en una mesa con mis amigos en el fondo y parece que él (Messi) estaba con sus amigos, estaba Coppola también en otra mesa", comenzó contando.



"Y no sé quién viene, si Coppola, o no sé quién, y me dice 'Messi se quiere sacar una foto con vos'", relató, al mismo tiempo que detalló su reacción: "¡¿Qué?! ¿Messi? ¡Yo me quiero sacar una foto con Messi, no Messi conmigo! Y me dicen 'no, vení, por favor', qué se yo".

"Llego y se para, y yo ya me emociono, y le digo 'hola Messi, qué placer', y me dice 'la foto es para mi mamá, porque te quiere mucho, te tiene en el living de casa en una foto'", asegura que le dijo el astro. "Ay, me vas a matar de amor", respondió la diva, tras lo cual contó que el duelo de la Selección lo iba a mirar con Celia, la mamá de la Pulga.

Fuente: Minutouno