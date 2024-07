Las románticas vacaciones de Camila Homs y su pareja José Sosa en España, entre besos y paisajes de ensueño

La separación de Rodrigo de Paul ya quedó en el recuerdo para Camila Homs. Después de un tiempo de duelo, enojo y tristeza, la modelo pudo superar la ruptura del vínculo con el papá de sus hijos, Francesca y Bautista y le dio una nueva oportunidad al amor. De la mano del futbolista José El Principito Sosa, Camila rehizo su vida sentimental.

Luego de unos meses en los que la relación comenzó a fortalecerse, hace unas semanas se supo que la pareja ya convive y ha formado una unión en la que lograron ensamblar a sus propios hijos. Hace 10 días, el jugador de Estudiantes de La Plata cumplió 39 años y decidieron celebrarlo durante un romántico viaje a Europa. Con paseos por diferentes ciudades, el día del festejo del futbolista la modelo le dedicó un tierno posteo que subió a su cuenta de Instagram.

“Hoy cumple años el hombre que se robó mi corazón. El que me despierta todos los días haciéndome muy feliz y el más bueno de este mundo”, escribió Camila en el epígrafe de un álbum de fotos que subió al feed de su cuenta de Instagram. En las tres imágenes que componen el carrusel, se ve a la pareja a los besos y abrazados. “Te mereces todo, amor mío. Ojalá sepas cuánto te amo. Que seas muy muy feliz”, cerró la modelo con su romántica dedicatoria.

En esta oportunidad, durante este domingo, Camila compartió varias imágenes junto a su novio en su feed de Instagram. En una secuela de varias diapositivas, se los pudo ver paseando por un parque en uno de estos días calurosos en el verano europeo, también disfrutando de unos platos típicos españoles, compuestos por jamón crudo, acompañado por pan y unas sangrías refrescantes. En otra de las postales, José Sosa le da un beso a su novia y ella retrata el instante a través de una selfie.



Pero eso no fue todo, ya que la modelo aprovechó para lucir sus looks urbanos ante la cámara. Fiel a las tendencias actuales, Homs posó por las calles madrileñas con un look total-jean que fascinó a sus seguidores en las redes sociales. “En tu mejor era”, “El renacer hecho mujer”, “El outfit es un fuego”, “Perfecta”, “Qué reina”, “Mujerón”, fueron algunas de las reacciones que destacaron en la sección de comentarios. A su vez, amasó más de 78 mil ‘me gusta’ a poco tiempo de compartir el carrousel de imágenes de su paso por la capital española.

Completamente enamorada de su pareja, la joven no lo ocultó en las redes sociales y supo dejarlo en claro en cada una de las postales donde se lució con el futbolista ante la cámara. Previamente, la modelo y su pareja compartieron una escapada romántica a Turquía, donde visitaron su capital rica en una historia llena de costumbres y una cultura milenaria. “Conociendo otra parte del mundo”, escribió en ese entonces en el posteo donde fue vista con el deportista, a quien no soltó durante su recorrido por diferentes puntos turísticos del lugar.

Además, a principios de mayo, la pareja realizó una escapada a Mendoza, donde se los vio disfrutando de las actividades que tiene para ofrecer la provincia, entre estas sus extensos viñedos que atrapan a los turistas tanto afuera como dentro del país. “Por más escapadas así, reina”, escribió en ese entonces el jugador del conjunto platense, quien fotografió a su novia disfrutando de las instalaciones donde se hospedaron y las cenas de lujo a las que llegaron a asistir durante su estadía, la cual fue en un hotel con todas las comodidades.

Además, a inicios de este año, la pareja tomó la decisión de disfrutar de unas vacaciones como una familia ensamblada, la cual fue una de las pruebas de fuego previo a su convivencia plena. En ese entonces se decidieron por un destino cercano al país, por lo que las playas de Punta del Este fueron idóneas. Mientras que ella llevó a Francesca y Bautista, producto de su relación con de Paul, él llevó a Rufina y Alfonsina, a quienes tuvo con su anterior pareja.

“Amo mucho esto”, expresó en ese entonces la exparticipante del Bailando 2023 a través de la plataforma de Meta, donde se la vio junto a su novio José en medio de su descanso en Uruguay, el cual es elegido por varias celebridades para alejarse de sus obligaciones laborales y el ojo mediático.

