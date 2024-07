El marido de Mariana Fabbiani rompió el silencio y habló de su relación: “Tiene que ver con la intimidad”

Mariana Fabbiani y su esposo, Mariano Chihade, hace semanas que están en la mira a causa de los rumores que indican que ambos estarían atravesando una crisis y que podrían estar separados de manera definitiva.



Aunque ninguno de los dos salió a desmentir los supuestos problemas matrimoniales durante este tiempo, la conductora y el empresario decidieron terminar con las especulaciones y dar una entrevista juntos.



Durante la última emisión del programa de streaming Bondi, Mariana y Mariano hablaron de los proyectos que tienen juntos y fue Rocío Marengo quien le consultó al productor por su esposa de hace más de 17 años.

“A mí me gustaría que me digas tres cosas lindas de Mariana, porque me gusta que el hombre hable de la mujer, porque siempre vista que nos preguntan a nosotras”, comenzó Marengo preguntando.

En medio de la risa de Fabbiani, Chihade comenzó a explicar: “La primera, gran madre. Viste que uno cuando dice ‘¿quién va a ser la madre de mis hijos? Para el hombre es esa. Mariana, la mejor”.

Luego, el productor continuó: “Segunda, me parece una persona muy talentosa. Artísticamente tengo mucha admiración por Mariana, ella lo sabe. Es muy talentosa, puede hacer comedia, puede hacer lo que vimos en su carrera, puede hacer un periodístico, puede hablar con la madre de Loan…”.

“Mariana hace todo y todo muy bien”, dijo su esposo en la entrevista con un evidente orgullo por la carrera que pudo hacer la conductora durante todos estos años y en diferentes momentos de su vida.

“Bueno, la tercera tiene que ver con la intimidad, te la dejo así”, dijo con picardía y después agregó: “Te tiré un título”, le dijo a Ángel de Brito, quien no pudo evitar reír, al igual que todos los que estaban presentes.

Fuente: Pronto